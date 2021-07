Olga Moreno, más fuerte que nunca para afrontar los problemas de David Flores

Muchas han sido las veces que hemos pensado cómo afrontaría Olga Moreno todos los problemas que hay en España a raíz del documental de Rocío Carrasco en el que deja en muy mal lugar a su marido y a ella misma, asegurando que no ha cuidado y educado a sus hijos cómo tanto ha expuesto públicamente.

Ahora que Olga está en España y que le quedan pocas horas para saborear la libertad, hemos hablado con Ana Luque, amiga de la concursante, y nos ha asegurado que la mujer de Antonio David Flores vuelve más fuerte que nunca para hacer frente a los problemas familiares: “Olga dejó aquí lo que dejó e hizo una cosa muy fuerte de cabeza, y lo olvidó, la verdad. Viene renovada, con las pilas cargadas a comerse el mundo”.

También con Arantxa Moreno y Alba, hermana y sobrina de Olga Moreno, que nos han explicado cómo vieron a la mujer de Antonio David Flores: “Olga está genial, está fenomenal y va a ganar porque se lo merece. Ya te digo que la he visto y me he emocionado de lo bien que la he visto, un poquito delgada, pero bueno, muy fuerte. Muy emocionante todo, nos quedamos todos en blanco, la verdad”.

Arantxa se emociona al pensar en todo el apoyo que tiene su hermana a pesar de las polémicas que rodean a la familia: “Todo el mundo apoyándonos, estamos súper orgullosos por ver toda la gente que está al lado nuestra... mucha emoción, mensajes que recibimos del apoyo, de llamadas. La verdad es que estoy súper agradecida con todo el mundo que es anónimo y nos sigue apoyando a la familia Flores Moreno”. En cuanto a cómo va a afrontar los problemas que tiene fuera, Alba evita hablar del tema: “Ya está, por fa, que vamos a perder el ave... ya, ya”.

Nela, madre de Melyssa Pinto, nos ha dado su opinión acerca de la expulsión de Tom Brusse a las puertas de la final y confiesa que el ex novio de su hija se merecía llegar más lejos: “Lo vi triste... él esperaba estar en la final y la verdad es que se lo merecía porque ha hecho un concurso muy bueno, ha sido una persona que ha dado mucha audiencia porque siempre tenía algo que hacer, mostrar y todo eso. Si él no llega a estar eso estaría un poco muerto, menos mal que ha llegado hasta el final y bueno, creo que no ha sido justo que se vaya, pero también Olga se lo merecía... el problema ha sido que se han enfrentado dos supervivientes muy fuertes”.