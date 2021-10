Nuria Roca y Juan del Val desvelan el secreto de su matrimonio

Mucho se ha hablado a lo largo de los años del matrimonio de Nuria Roca y Juan del Val, todo un misterio, pero a la vez uno de los más expuestos en televisión. A pesar de trabajar en el mismo programa y de tener proyectos profesionales distintos y por separado, los dos se aman y se muestran de lo más enamorados ante las cámaras...CHANCE ha hablado con ellos, que confiesan cómo está su matrimonio en estos momentos.

Nuria Roca y Juan del Val han querido desvelar el secreto de su fantástica relación: “Es que tenemos la manía de llevarnos bien. Es algo que casi no lo podemos evitar y es que hay una cosa muy sencilla, que nos caemos bien, que tampoco es tan habitual en algunas parejas, y a partir de ahí es que nosotros tampoco nos planteamos las cosas. Surgen y ya está”.

La pareja, que lleva veintitrés años junta, confiesa como llevan sus tres hijos la fama de sus padres: “Pues lo llevan hasta el punto de que no le interesamos nada en absoluto” además, no dudan en abrir su corazón: “Podría contar alguna anécdota que es absolutamente descriptiva de la realidad. Es decir, el otro día Nuria empezaba un programa en La Sexta y poco antes de empezar, yo también estoy en el programa de colaborador, y llamo a casa a nuestros hijos y digo va a empezar el programa y dice Juan, ¿qué programa? Y le digo el nuevo de mamá a lo que me dice ah, yo pensaba que era por la noche. Estamos hablando de este nivel, que por lo general creo que es bastante saludable”.

Nuria y Juan, quienes comparten plató en el nuevo programa de la presentadora, aseguran que Cayetano Martínez de Irujo es un grandísimo colaborador a pesar de no tener nada en común con él: “Pues a mí me gusta mucho y me gusta mucho porque hablando de lo que es la filosofía y la autenticidad a la hora de hablar desde uno mismo aunque tú no estés de acuerdo con las opiniones de alguien. Yo valoro mucho, independientemente de que pueda coincidir o no, que un testimonio sea honesto, o sea que tú no digas lo que tienes que decir para agradar a la gente, sino que sea verdad. Entonces esa autenticidad ojalá todos la pudiésemos llevar a cabo. Hace más falta gente así”.

En cuanto a si le brindan consejos de pareja a Tamara Falcó después de todas las polémicas que apuntan a su chico, Iñigo Onieva, la periodista explica: “Nosotros tampoco somos nadie para dar consejos, pero no. A mí Tamara me parece una niña, porque creo que el calificativo de niña es precioso, porque ella es muy autentica y sobretodo es muy buena gente y es un descubrimiento”.

Felices por el éxito que tienen, Nuria afirma que vive el éxito de su marido como el suyo propio: “Pero sí que es verdad que vivimos las cosas muy en equipo. Es decir, yo no me alegro más porque me vaya a mí una cosa mejor que a Juan, no lo concibo. En ese sentido lo llevamos muy a la par y lo disfrutamos de la misma manera”.

Juan solo tiene buenas palabras para Pilar Rubio tras trabajar con ella en El Hormiguero: “He tenido la oportunidad de trabajar con ella en mi faceta con guionista y yo a Pilar la admiro. Admiro su constancia, su ímpetu por hacer las cosas y ha sido un lujo trabajar con ella. Ahora está haciendo otra sección que no llevo yo y la verdad es que a mí ella me encanta. El otro día estuvimos hablando un rato cuando coincidimos por los pasillos y es que aparte de estar guapísima, que es evidente, pues muy feliz”.