Nuevo videoclip de Jarabe de Palo protagonizado por Pau Donés, seis meses después de su muerte

La muerte de Pau Donés el pasado 9 de junio no acabó con el recuerdo del cantante. Después de su última canción y documental con Jordi Évole ‘Eso que tú me das’ , Jarabe de Palo ha publicado una nueva canción.

Se trata de ‘Misteriosamente hoy’, canción protagonizada por Pau Donés que, como en la anterior, rezuma alegría y ganas de vivir con un mensaje positivo. Está grabada en el Valle de Arán (Lleida), donde Donés pasó sus últimos días acompañado de su familia.

Además, está acompañada de un texto escrito por él mismo: “simplemente me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada... simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña... conseguir transmitir esa sensación me haría feliz...”.