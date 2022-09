Nacho Palau se refugia en sus seres queridos mientras lucha contra el cáncer

Nacho Palau está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida debido a sus problemas de salud. El pasado mes de agosto anunciaba en sus redes sociales que padecía un cáncer de pulmón, por lo que debía empezar el tratamiento de quimioterapia lo antes posible.

Desde entonces, su pareja Cristian Villela ha sido su gran apoyo, y es que no se ha separado del exconcursante de ‘Supervivientes’ en ningún momento. Durante estas semanas, Nacho ha recibido la visita de varios amigos y familiares, como la de su madre, Lola Medina.

A pesar de estar viviendo un momento tan duro, Nacho Palau no pierde la sonrisa y afronta la enfermedad con optimismo. Además, el ex de Miguel Bosé no ha dejado de mostrar su agradecimiento en redes sociales por todos los mensajes de fuerza y cariño que ha recibido en las últimas semanas.

El escultor reaparecerá en televisión el próximo sábado en el programa ‘Déjate Querer’, presentado por Toñi Moreno. Esta vez no le veremos solo, y es que aparecerá acompañado de su actual pareja, Cristian.