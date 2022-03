Muchos famosos y una ausencia sonada en el fiestón de cumpleaños de Vicky Martín Berrocal

Eugenia Martínez de Irujo no se perdió tampoco la fiesta de cumpleaños, por la tarde la vimos en la Madrid Fashion Week y por la noche no dudó en acompañar a su amiga “aquí estamos, sí”. Muy graciosa, confesaba que no llevaba sujetador: “¿cómo voy a llevar? se me vería”.

Laura Sánchez, amiga de la diseñadora, tampoco se quiso perder esta gran fiesta y aunque no nos dio muchos detalles sobre cómo se encuentra Vicky, sí que nos confesaba algo de su regalo: “el regalito ya está aquí, es pequeñito”.

Boris Izaguirre llegaba al cumpleaños de su amada Vicky Martín Berrocal derrochando elegancia, pero también algo desorientado ya que la prensa le tiene que decir cuál es la entrada por aquí, “Boris, por aquí”. Eso sí, con la simpatía que le caracteriza siempre: “qué tal amigos, cómo estáis” y dispuesto a disfrutar al máximo: “sobre todo porque hace muchos años que no celebramos un cumpleaños con Victoria. Lo bueno de verla, estar con ella un rato, con Rocío, su mamá, falta Alba”. En cuanto a la ruptura de la diseñadora con Joao, el presentador de televisión no nos puede decir mucho porque no ha hablado con ella de eso: “me estoy enterando como todos nosotros, no sé si nos va a hablar de esto, pero al mal tiempo, buena cara”.

Carmen Jedet aparecía acompañada del que fue su novio, Josh Ortiz, con el que mantiene una muy buena relación al cumpleaños de Vicky Martín Berrocal. Feliz de poder estar en un día como este, la actriz nos asegura que “la quiero muchísimo no podía faltar” y ante la ausencia de Alba Díaz, se deshace en halagos hablando de ella y nos confirma que cuando regrese, lo celebrarán por todo lo alto: “Alba no está aquí porque está haciendo algo que le llena mucho, está muy feliz, muy bueno por los demás, estoy muy orgullosa de ella como amiga. Hablamos todos los días y le da pena estar aquí, pero ya pronto estará con nosotras y lo celebraremos”. La cantante se escandalizaba con humor cuando bromeamos con que encuentren una sustituto para Joao, exnovio de Vicky: “¡ay, pero bueno! Y quién necesita a nadie para ser feliz” y añadía: “está muy bien acompañada y rodeada, estoy segura”.

También vimos a Antonio Carmona y Mariola Orellana, Mario Vaquerizo que quitaba hierro a la separación de Vicky: “No pienso en las rupturas que no me afectan a mí, me afectaría si fuera conmigo y como no es, no me afecta”. Al igual que Domingo Zapata, que aseguraba que la diseñadora no necesita a nadie para superar la ruptura: “Claro que sí, yo creo que ella se anima sola”. Así como Santi Carbonés, Tomás Alía y Pascua Ortega o Lulu Figueroa y su marido, que también se dejaron ver por la fiesta de cumpleaños.