Tras unos meses complicados por culpa de la crisis sanitaria derivada del Covd-19, ahora Mila Ximénez se enfrenta a otro duro golpe en su vida. Hace tan solo unos días confesaba por llamada telefónica que padecía cáncer de pulmón. Siempre al lado de su hermana, Manolo, Encarna y Concha no se han separado de Mila en ningún momento y es que ellos, junto a su hija Alba, son un apoyo fundamental para Mila en los malos momentos.

En esta ocasión, la colaboradora de televisión salió de su domicilio para acudir a una revisión en la clínica y es que, como ella mismo ha explicado, va a luchar con uñas y dientes para superar este bache en su vida. Junto a sus hermanos, Manolo y Concha, acudió a la clínica disfrutando de un agradable paseo por las calles de Madrid y tras la consulta, aprovecharon para tomar algo en un bar.

Lejos de mostrarse desanimada, Mila eligió para esta ocasión un look de lo más colorido con maxi vestido en color rosa y blazer a juego que combinó con zapatillas de deporte y bolso en color verde.

"He pasado mucho miedo y lo sigo pasando, cuando me despierto de la siestas pienso que no es normal" relató visiblemente afectada Mila durante su intervención telefónica en Sálvame. "Me daré tratamiento los viernes para poder descansar los sábados y los domingos". Recordemos que esta enfermedad no es nueva para la familia y es que su hermana Concha recibía este mismo diagnostico en el año 2015. Un año después, su hermano Manolo uno de sus principales apoyos, sufría cáncer.