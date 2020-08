Miguel Bosé vuelve a incendiar las redes: “Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente sospecho que hay algo dictatorial detrás”

Miguel Bosé ha vuelto a revolucionar las redes sociales con sus controvertidas declaraciones sobre las vacunas. En la publicación empezaba explicando “yo me he puesto vacunas cuando he ido a África. Me he puesto la de la fiebre amarilla, el tifus y las cosas necesarias que no tienen nada que ver con las vacunas de hoy, que tienen otros elementos con los que yo no estoy de acuerdo”.

A continuación declaró que: “determinadas vacunas no me las voy a poner, no me las quiero poner, espero que no me obliguen a ponérmela y sobre todo que no sean condicionantes a no poder viajar, ir a conciertos, etc.”