Miguel Bosé la ‘vuelve a liar’: rechaza el uso de mascarilla “obligatorio y sin excusas”

El músico Miguel Bosé ha rechazado el uso de mascarilla “obligatoria y sin excusas” para combatir la pandemia de coronavirus, aunque defendiendo excepciones como las de “personas enfermas, sanitarios y los ancianos para prevenir que no se vayan”.

“He apoyado a movimientos que cuestionan el uso de mascarilla o su eficacia. ¿Quién la tiene que llevar entonces? Que la lleven los enfermos, sanitarios, obviamente, y los ancianos para prevenir y que no se nos vayan”, ha señalado el músico en el segundo vídeo en su perfil de Instagram para abordar su postura respecto a las medidas contra esta enfermedad.

Bosé ha recordado que él mismo usa la mascarilla “a veces”, cuando tiene que entrar en lugares en los que “puede molestar a la gente” que no la lleve puesta. El músico ha aclarado no obstante que cuenta con una exención médica para no llevarla debido a que tiene asma y la mascarilla le genera “problemas respiratorios”.