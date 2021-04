Mercedes Milá da la espalda a su amigo Miguel Bosé

Mercedes Milá ha disfrutado del día de San Jordi en su librería de Barcelona, allí hemos podido hablar con ella de su amigo Miguel Bosé y de su controvertida entrevista. Y es que como ya sabemos, no se habla de otra cosa que del famoso cantante y de Rocío Carrasco, dos testimonios que han dado la vuelta entera al país y que ha levantado a la población por su importancia en los medios, aunque de diferente forma.

En cuanto al testimonio de Miguel Bosé, la periodista ha confesado que no está de acuerdo con su testimonio negacionista: “No, no lo apoyo. No puedo apoyar ese discurso negacionista porque pienso lo contrario. Son sus palabras y sus pensamientos no los míos”.

Por el contrario, la periodista ha querido mostrar su apoyo a Rocío Carrasco: “Rocío debe tener una necesidad imperiosa para desnudarse tanto. Ella es la representación de miles de mujeres en España. Yo sí la creo”. En cuanto al documental, asegura que es de las mejores cosas que ha visto en televisión: “Sinceramente me parece que ese documental es extraordinario, está tan bien hecho, está tan bien promocionado. La cadena lo está haciendo tan bien en ese sentido, que no tengo más que quitarme el sombrero”.