Meghan Markle regresa a Hollywood por todo lo alto

Poco a poco vamos conociendo todos los detalles de la nueva vida de Meghan y Harry tras su salida de la Familia Real británica. De momento las miradas están puestas en la próxima semana, más especialmente en el nueve de marzo, fecha en la que se celebra anualmente el día de la Commonwealth, uno de los actos más importantes para la Reina Isabel II y al cual siempre acuden todos los miembros de la realeza del país. Pese a que no está confirmada la asistencia de los Duques de Sussex, ambos se van a encontrar en la ciudad para esa fecha, por lo que podría ser la última oportunidad de ver a la Familia Real al completo antes del uno de abril, día en el que Meghan y Harry comenzarán de forma oficial su nueva vida.

A partir de ese momento, el matrimonio se volverá completamente independiente de la Corona, pudiendo organizar su propia agenda, trabajo y financiación. Es este hecho el que permitiría a Meghan volver a tener una trato más cercano a Hollywood y retomar el contacto con muchos de sus amigos y conocidos. Es decir, la duquesa podría cambiar su título de royal por el de celebritie.

Ha sido la noticia que ha publicado The Sun, asegurando que Meghan ha sido invitada a la Gala MET de 2020, el granito de arena que faltaba para poder asegurar que Hollywood está deseoso de recibir a su actriz y duquesa de vuelta con las manos abiertas. La MET Gala es uno de los eventos más importantes del mundo de la moda y se celebra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), donde cantantes, actores, modelos, políticos, deportistas... desfilan por una alfombra roja que cada año tiene una temática diferente. Los fondos recaudados en la gala constituyen todo el presupuesto anual de Instituto del Vestido y se dice que una entrada puede constar alrededor de 27.000 dólares.

Una gala muy selecta donde no vale con ser una famoso relevante o una personalidad con muchos ceros en la cuenta bancaria. Es la editora jefa de Vogue Estados Unidos, Anna Wintour, quien decide qué celebrities están invitadas cada año a la alfombra y parece ser que ya le ha hecho llegar la invitación a Meghan, quien iría acompañada por el editor de Vogue Reino Unido, y no por Harry, tal y como asegura The Sun. Ya solo nos queda esperar hasta el próximo cuatro de mayo para saber si finalmente la Duquesa asistirá a la MET y se rendirá ante la temática de este año: About Time: Fashion and Duration, tomando a Virginia Woolf y su obra ‘Orlando’ como referentes.