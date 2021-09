Solo dos semanas ha durado Bigote Arrocet en ‘Secret Story’. Pese a ser uno de los concursantes que más juego ha dado, este jueves fue expulsado del reality, una salida que muchos acusan a un ‘castigo’ por sus declaraciones sobre su ruptura con María Teresa Campos.

El humorista ofreció una versión que nada tiene que ver con la que la veterana presentadora y sus hijas han dado en estos dos años. Y lejos de matizar sus palabras, Edmundo ha reiterado que no dejó a Teresa por mensaje y ha tachado de injustos los ataques de Terelu Campos y Carmen Borrego desde que regresó a España y rompió su silencio sobre su relación con la malagueña.

Además, y dispuesto a “dar marcha si es lo que quieren”, el chileno ha asegurado que quien estaba 24 horas al día con la comunicadora era él, dejando caer que sus hijas no se preocupaban tanto por ella. De hecho, ha afirmado que en sus casi seis años de relación, no fueron a su casa en más de once ocasiones.

A esas declaraciones ha respondido la propia María Teresa, en las que son sus primeras palabras tras la expulsión de Bigote. Muy discreta, porque sino Carmen y Terelu le “tiran de las orejas”, ha atendido a ‘El programa de Ana Rosa’ y ha reaccionado a las declaraciones del que fue su pareja.

La presentadora televisiva, pese a lo que podría parecer, no se ha alegrado de su expulsión. “La verdad que no me gusta porque sé que él estaba trabajando y no me meto con que él se gane el pan. Me da pena que la audiencia haya decidido expulsarle por lo que haya dicho de mi o de mis hijas en la casa porque Edmundo tiene muchas que contar sobre su vida y es una pena que la audiencia le haya castigado por eso”, ha asegurado.

Además, ha querido responder a las declaraciones de Bigote asegurando que Terelu y Carmen no fueron en más de 11 ocasiones a su casa en los casi 6 años que duró su relación. “Yo soy más dada a visitar a mis hijas y comer en su casa que al revés, y muchas veces que iba a ver a mis hijas él se quedaba en mi casa”, ha afirmado, queriendo aclarar así que las colaboradoras siempre se han preocupado por ella.