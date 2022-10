Marta López le hace la pelota a Belén Esteban

Kiko Matamoros y Laura Fa nunca han gozado de buena relación, pero lo cierto es que estas últimas semanas han estado más enfrentados que nunca porque la colaboradora se ha despachado a gusto sobre la relación de su compañero y la pareja de este. Asegurando que no entiende un noviazgo con tanta diferencia de edad, también aprovechaba su podcats para hablar del físico de la modelo.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Marta López Álamo y ha opinado sobre la bronca entre Kiko y Laura, dejando claro que: “valgo más por lo que callo que por lo que hablo” nos confesaba la joven cuando le empezábamos a preguntar sobre el tema.

Y es que cabe destacar que la modelo siempre se ha intentado mantener al margen en cuanto a las polémicas de su pareja y no entrar en el juego mediático porque así lo ha preferido. En esta ocasión, Marta ha sido muy breve y simplemente se ha defendido de las críticas que la colaboradora vertió sobre ella en su podcast.

La influencer nos asegura que no tiene nada que hablar con Laura Fa: “no tengo nada que hablar con esa señora”, pero sí que ha dejado claro el motivo de su enfado: “no sé el porqué conmigo se pueden meter, con mi físico, quien sea y con otras personas te echas las manos a la cabeza no hay que juzgar el físico de nadie sea quien sea, hombre, mujer, alto, bajo, te hayas operado o no, no es positivo, no hay que hacer burlas”.

En cuanto a la reconciliación de Matamoros con Belén Esteban tiene muy claro que “a Belén la adoro, me cae bien, me parece un encanto ella, se tienen mucho cariño, me lo ha manifestado en privado y me consta, y Belén a Kiko también”. Algo que la de Paracuellos ha asegurado siempre en los medios de comunicación y que recalca, ahora, la pareja de Kiko.