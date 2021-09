Marta López confirma y explica por qué Olga Moreno no ha visto la docuserie de Rocío Carrasco

Marta López compartía este lunes a través de su cuenta de Instagram una imagen de su reencuentro con Olga Moreno tras el final de ‘Supervivientes’. De lo más cariñosas, posaban abrazadas y muy sonrientes, dejando claro que el tiempo y el hecho de que la colaboradora trabaje en ‘Sálvame’ con Rocío Carrasco no ha afectado en nada a su amistad con la mujer de Antonio David Flores.

Ahora, Marta ha contado en ‘Ya es mediodía’ cómo fue el encuentro con Olga y cómo vio a la flamante ganadora de ‘Supervivientes’. “Era la primera vez que nos veíamos porque hubo otra quedada con algunos pero yo no pude ir, y me hizo muchísima ilusión”, ha confesado la madrileña, desvelando además que vió a su amiga “un poco gordita”. “Le dije Olga, ten cuidado que te estás pasando”, ha asegurado.

“Está tranquila, un poco sabiendo todo lo que había pasado mientras ella estaba en ‘Supervivientes’”, ha señalado Marta, sin entrar en detalles de lo que Olga le contó una vez ‘procesado’ todo lo que sucedió en su ausencia tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. “Hablamos de lo que vivimos en el concurso y de lo que ha pasado, y he visto a Olga con muchos planes”, ha afirmado.

Visiblemente incómoda, además, la colaboradora ha desvelado una de las grandes dudas que había sobre la mujer de Antonio David desde que regresó del reality. No ha visto el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado en su serie documental, en la que acusó a su marido de ser un maltratador físico y psicológico y de haber alienado a sus hijos Rocío y David Flores en su contra, relatando con todo lujo de detalles el calvario que ha vivido desde su separación del exguardia civil.

“Ella ya dijo en directo que no quería ver la docuserie porque le hacía daño lo que contaba, así que entiendo que sigue sin verla”, ha asegurado Marta, que además ha desvelado que entre los planes de Olga no está el regresar a televisión: “Ella no quería hacer tele. No se siente cómoda a pesar de haber ido a ‘Supervivientes’ porque no es su mundo. Ha tenido ofertas que ha rechazado porque no quiere. Quiere estar con su familia que es lo que está haciendo ahora”.