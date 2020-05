María Patiño y Chelo García Cortés, rotas por la muerte de una persona cercana

María Patiño y Chelo García Cortés no han podido evitar emocionarse al hablar públicamente de la muerte de la madre de Víctor Sandoval. Asunción Novillo ha fallecido a los 92 años de edad al no poder superar las secuelas que ha dejado el COVID-19 en sus pulmones y en su cerebro.

Un terrible final que llega después del anuncio que hizo el pasado jueves. Víctor se abría a Carlota Corredera para contar en directo que el desenlace de su madre estaba cerca. Los médicos habían comenzado a aplicarle los cuidados paliativos en una situación que ya era irreversible.

Pasando este momento junto a ella estaba la hermana de Víctor, un pequeño alivio en esta situación tan dolorosa para toda la familia del colaborador.

Ahora, Sandoval ha querido confirmar a todos sus seguidores que su madre ya se ha marchado. Un triste adiós en el que le ha dedicado estas tiernas palabras “Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar...”.

Muy emocionadas, María Patiño no podía evitar emocionarse cuando conectaba en directo con Chelo García Cortés. Ambas son muy amigas de Víctor por lo que son conscientes del difícil momento que está atravesando el colaborador.