María Lapiedra nos desvela en qué punto se encuentra su relación con Gustavo González

Esta semana nos quedábamos de piedra cuando saltaba la noticia en ‘Sálvame Diario’ sobre María Lapiedra. Una información aparentemente cierta -ya que el programa aseguraba a los espectadores que estaba contrastada- pero que tanto la protagonista, como la pareja de esta, niegan rotundamente.

Al parecer, María podría haber negociado realizar striptease con un grupo de hombres que buscaban sus servicios para una despedida de soltero. Al día siguiente, la pareja de Gustavo González aparecía en el programa enfadada y triste, negando la mayor y demostrando que la información era completamente falsa.

Europa Press Reportajes ha hablado con María Lapiedra y asegura que ha puesto en manos de su abogado la información que se dio acerca de sus supuestos servicios: “Estamos ya con mi abogado demandándolo y claro, puede ser falsedad o puede ser revelación de secretos si es de hace años o sea que de una manera o de otra se puede demandar”.

Eso sí, la influencer afirma estar mejor con Gustavo: “Sí, estoy mejor y con Gustavo estamos mejor ya”. María sigue insistiendo en que lo que salió es completamente falso: “Exactamente. Yo hace muchísimos años que no hago ningún striptease ni nada, si no ya habrían salido pruebas. ¿Tú crees que si yo hubiese hecho un striptease no habría pruebas o fotos? Es que es ridículo, además, cómo voy a negociar un striptease si luego no lo voy a hacer, es que no tiene sentido”.