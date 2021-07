María José Suárez niega ahora su relación con Álvaro Muñoz Escassi

Aunque ya no se esconden y les hemos visto juntos en Madrid, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi disfrutan también de su tiempo de ocio por separado. En esta ocasión, la modelo y diseñadora disfrutó de la noche madrileña junto a unas amigas entre las que se encontraba Raquel Rodríguez.

Las amigas, aprovecharon su presencia en Madrid para salir a cenar juntas. María José, separada de su marido Jordi Nieto, se encuentra estos días en la capital. Quizás su hijo está con su padre estos días y por eso hemos visto a la modelo disfrutando a tope de su soltería.

Tras la cena, María José no quiso confirmar su relación con el jinete a pesar de que ya no se esconden y se les ha vuelto a ver juntos. María José se limitó a decirnos que se encontraba “muy contenta”, pero cuando se le preguntó si confirmaba su historia de amor con Álvaro, insistió en decir que no. Para la ocasión lució vaqueros y una blusa anudada al ombligo.

“Hay que reírse con este tipo de cosas” decía la modelo sin dar más detalles sobre la supuesta relación que podría mantener con Álvaro Muñoz Escassi. Y es que aunque no nos confirmara nada, parece que María José está viviendo un momento muy especial en su vida.