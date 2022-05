María José Cantudo da un portazo al amor y anuncia su última obra antes de retirarse

Hace mucho tiempo que no veíamos a María José Cantudo, una diosa en la escena española que nos ha regalado momentos maravillosos que permanecen en el recuerdo de todos sus seguidores. Hemos tenido oportunidad de hablar con ella y lo cierto es que nos hemos vuelto a enamorar de esta artista.

Cantudo nos ha confirmado que descarta tener novio: “no quiero un señor en mi vida ni muerta” y se culpa a sí misma de tener expectativas que diferían de la realidad con sus parejas: “yo, quizás esperaba otra forma de vida, otra forma de querer, que me quisieran. No ha sido lo que yo esperaba pero a lo mejor no es por culpa de ellos. Posiblemente, porque yo me equivoqué al elegirlos, posiblemente”. Disfruta de su soltería y de hacer su vida de forma independiente: “ya llevo un montón de años que estoy sola, y muy a gusto. No se me pasa, ni ligeramente por el pensamiento, que yo pueda estar al lado de una pareja. No, qué va”.

María José Cantudo habla de la trombosis que sufrió en la pierna y que le ha dejado dolores como secuela: “ya, gracias a dios, se ha ido. Sigo con medicamentos, me tienen que seguir viendo y tal pero creo que eso ya se ha ido. La pierna me sigue doliendo todavía”. La artista nos ha confesado que llegó a temer por su vida, algo que escondió a sus familiares para no preocuparles: “lo he pasado mal, ha sido duro de duro, de pensar que lo mismo me iba de este barrio. Lo que pasa que yo no he dicho nada, primero porque mi familia en esos momentos me han atendido pero no quería asustarlos”.

Eso sí, se ha mostrado indignada con las academias de cine por no recibir premios que valoren su trabajo: “ver que mis primeros años de cine están siendo una detrás de otra, cuando a mí, al principio no se me ha reconocido como ninguna no se me han dado esos premios que se le dan a las personas y, de pronto, te encuentras con siete, ocho o diez películas qué están triunfando en el mundo entero, dices: ¿qué pasa contigo, Cantu? ¿no te quieren a ti esa gente que da los premios o qué es esto?”.

La artista está feliz porque, internacionalmente, sus películas sean un éxito: “en Japón, que vaya la gente con camisetas mías de otra película. Dios mío, por eso me he puesto un kimono. Unas cosas rarísimas, ser parte de un mundo donde no crees que tus películas lleguen” y nos ha comentado que sus amistades y su vida más relajada le han impedido ser tan conocida como el resto de actrices de su generación: “a lo mejor, si hubiese salido más, hubiese conocido a más gente de la profesión, hubiese tenido más contacto con ellos. Yo hice las cosas muy sola, he ido a mi bola”.

María José Cantudo nos ha anunciado que su próxima obra de teatro será la última que haga antes de retirarse: “quiero hacer una alta comedia cuando termine mis cosas de la ropa y quiero despedirme con esa comedia, bien vestida, bien bonita, de los años cincuenta, con esas pamelas, ese vestuario, decorado”. Además, ha agradecido el apoyo de su público, a quién le debe su carrera profesional: “yo le quiero mucho porque si no fuera por él, no sería lo que soy. He tenido que producir yo sola, he tenido que salir adelante sola. Si ellos no se hubiesen ayudado, no pudiese haber seguido. Si ellos no llenan el teatro, no habría producido otra obra más”.

La artista ha recordado lo difícil que fue criar a su hijo mientras conseguía labrarse su carrera: “fue muy duro para mí, hasta que empecé a ganar dinero y a hacer cosas fue muy duro porque tenía un niño pequeño, tenía que mantenerme yo y no ha sido tan fácil mi vida como cree la gente” y añade: “aunque me han engañado, me han robado, me han hecho de todo pero yo he seguido adelante”.

Próximamente lanzará una colección de ropa y joyas dirigidas a las mujeres: “española, bien hecho, de alta costura con buenos precios y como en el teatro, con unos precios bonitos para mi gente, mis señoras maravillosas y ponerlas bien vestidas y bien guapas”. Eso sí, nos ha desmentido que sea rica y asegura que ha ahorrado lo suficiente para poder pagarse una residencia en un futuro: “tengo justo para vivir, para cuando me vaya a hacer viejecita, pagarme mi residencia, mi mausoleo, para poder seguir adelante y ayudar a las personas que tenga que ayudar en un momento determinado. Yo no soy rica, ni mucho menos”.