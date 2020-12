Mar Torres sigue disfrutando de la noche madrileña y es que desde que se hizo pública su ruptura con Froilán, lo cierto es que la joven no ha dejado de seguir viviendo a tope con sus amistades. Muy discreta con su vida privada, la influencer no ha querido desvelar si está de nuevo ilusionada o no, pero sí ha confesado públicamente que sigue conociendo a gente con la que ha podido tener alguna relación esporádica.

“A ver, yo una monja no soy, las monjas en clausura, yo no” ha querido comentarnos con todo el humor que le caracteriza. También le hemos preguntado sobre una posible reconciliación con Froilán y nos ha asegurado que: “Yo qué sé, lo que viene del futuro, viene del futuro”.

De esta manera, la influencer no descarta tener un acercamiento con su expareja y quién sabe, volver a tener una relación sentimental con el hijo de la Infanta Elena. Sin duda, lo único que vemos es que Mar Torres sigue con su vida social a pesar de la situación que estamos viviendo en nuestro país y lo hace por todo lo alto.