Mar Flores, Pepe Navarro, María Zurita... Todos hablan de la maternidad subrogada de Ana Obregón

Desde hace tres días no se habla de otra cosa en España -y parte del extranjero- que no sea de la maternidad de Ana Obregón a sus 68 años por gestación subrogada en Miami. Una noticia que llevaba la revista ¡HOLA! en su portada el pasado miércoles y que ha dado la vuelta al mundo, pero en concreto en España. El debate se ha planteado en torno a la edad con la que ha decidido ser de nuevo madre y la forma, la gestación subrogada.

Muchos han sido los rostros conocidos que han salido ante las cámaras para apoyar a la presentadora de televisión, pero no habíamos hablado todavía con Pepe Navarro, amigo de Ana. Él nos ha asegurado que “ella está feliz” y que “no ha sido una decisión caprichosa o inmediata. Ha sido una decisión sopesada, una decisión que ha tardado en tomarla y en actuar en consecuencia”.

“A pesar de esa parte que tiene de vivaracha y tal es una mujer muy equilibrada, muy equilibrada y sopesa bien las cosas como tiene que hacerse” nos asegura Navarro. El presentador ha querido defender a su amiga y nos ha confesado que Ana “es libre de decidir lo que quiera y sentirse como quiera”.

Además, el que fuera presentador de televisión nos ha dado su opinión sobre la gestación subrogada: “a medida que avanza la tecnología, a medida que avanzan una serie de acontecimientos menos técnicos, la bioética empieza siempre a ser un poquito polémica, pero yo creo que se acabará pronto porque yo creo que no tiene ningún problema en que la gestación subrogada pueda ser una de las formas de tener familia, no veo el problema. Simplemente que cada uno tiene que estar en su sitio: el Estado tiene que estar en su sitio, la ciudadanía tiene que estar en su sitio y cada uno aportar lo que debe aportar en cada situación para que las cosas sean como sean”.

Teria Yabar

Teria Yabar, muy amiga de la actriz, ha confesado que “esto no lo hizo sola, esto lo planeó yo creo con su hijo”, aunque sí que confirma que “es difícil asegurarlo, pero Ana no es una persona irresponsable que tendría un niño con sesenta y ocho años”.

Teria nos ha asegurado que tiene el firme convencimiento de que Ana “lo hace con un propósito y, desde luego, nos ha emocionado muchísimo a todos”. La amiga de la actriz imagina que esto se trataba de un deseo de Aless que ha sido materializado por Ana: “Me imagino que esto lo hayan ideado ellos para él sobrevivir su muerte, porque lo sabía, y ella sobrevivir también la muerte de él”.

Además, también ha querido defender que la presentadora tiene derecho a formar su familia y a que no se le critique por ello: “¿por qué ella no puede tener la niña una mamá mayor? Y luego de repente, un amigo de la mamá, un novio de la mamá, un familiar, un tío, un primo, que le dé el cariño que a lo mejor no le da su papá y que no le dé su mamá cuando no esté”.

Teria nos ha asegurado que no cree que Ana y Alessandro Lequio “entren en guerra por una nueva vida. Y más, si es una nueva vida que es una forma de continuar la vida de su hijo” y añadía: “dos no riñen si uno no quiere y yo creo que a él a lo mejor le sorprendió un poquito ahora y ella está ahora en lo que tiene que estar pero cuando vuelva yo creo que eso se va a arreglar, o sea”.

La amiga de la Obregón ha recordado que Lequio “tiene un motor que le hace levantarse todas las mañanas, tiene otra hija, que no sustituye, no sustituye a otro pero tiene un motor que le mueve” y que quizás, ser madre de nuevo es la ilusión que le faltaba a Ana.

Teria nos ha dejado claro que la presentadora “ahora está ausente, no le está contestando a nadie, obviamente, porque está muy centrada en lo que está y querrá dar ella, imagino, la noticia”. Tendremos que esperar para conocer “más detalles de todas las preguntas que nos hacemos”.

María Zurita

María Zurita aseguraba también que Ana merece ser feliz en esta nueva etapa de su vida: “sí, lo merece”. Aunque su caso “no tiene nada que ver”, parece que la prima del Rey Felipe no quiere darnos su opinión al respecto: “no me voy a meter en polémica”. Eso sí, nos ha confesado que “cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, no me voy a meter”.

Mar Flores

Mar Flores confesaba que “cada uno decide lo que quiere hacer con su vida yo tengo mi vida hecha con mis hijos en los tiempos correctos, los demás deciden, los demás, si quieren ser madres, abuelas, si quieres tener compañía no sé, no voy a entrar en pronunciarme sobre ello”.

Hasta ahí, todo correcto, pero la modelo finalizaba sus declaraciones asegurando que “no sé, te juro, que estoy muy centrada en mi trabajo y no me he enterado de nada, no tengo ni idea, pero, fenomenal, las mamás enhorabuena” cuando le preguntábamos por la maternidad de la presentadora.