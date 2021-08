Manuel Velasco, hijo de Concha Velasco, desvela la situación actual de la actriz

Concha Velasco ha estado en plena actualidad después de hablar públicamente sobre los problemas económicos que tiene debido a la pandemia originada por la covid y por todo lo que ha invertido a lo largo de su vida en el teatro. De hecho, la actriz aseguraba que muchas obras de teatro le siguen acarreando gastos tras mucho tiempo. Una noticia que nos apenaba y que ahora ha querido aclarar su hijo, Manuel Velasco.

Manuel Velasco deja claro que su madre Concha Velasco no tiene ningún problema económico: “Ni para cosas de primera necesidad ni para ultima necesidad mi madre tiene un contrato maravilloso, está haciendo la habitación de María hasta cucando ella quiera, se habla mucho de que yo he dicho que debe dejarlo, yo como hijo quiero lo mejor para mi madre, cumple 82 años el 29 de noviembre y creo que es el momento de plantearse la retirada digna y bonita que corresponde a una actriz que para mí y para todos los españoles es patrimonio nacional”.

En cuanto al revuelo que se ha creado sobre lo que dijo la propia actriz, Manuel aclara que su madre tiene cierta edad y que hay que entender los comentarios de una persona mayor: “Yo también tengo tías que son mayores y cuando voy a comer con ellas de repente me dicen unas cosas que bueno... no trasciende porque son personas anónimas y no lo ponemos en un titular, es una cosa que ha dicho en un momento determinado. Le estamos pidiendo peras al olmo, para mí es la mejor actriz de su generación, no podemos pedirle que encima sea la persona que mejor hace declaraciones, la mejor gestora, no podemos pedirle la perfección, eso no existe”. A pesar de todo, Manuel es un hijo muy orgulloso de su madre: “Madre ejemplar, mujer trabajadora y actriz impresionante y no una bobada, por favor no nos quedemos en estas cosas, me da mucha pena que no cuidemos a los artistas en vida y nos quedemos en la tontería os lo pido por favor de rodillas que es Concha Velasco”.

Conocedores del revuelo que se ha formado, reconoce: “Ella está triste, estamos todos tristes por lo que se ha liado, yo que no hablo nunca tenía que salir a explicar las cosas como son. Ella está preocupada por si en Valladolid en la rueda de prensa se pone nerviosa. El teatro Calderón, es su tierra, ella nació en Valladolid, quiere hacer su última obra en su tierra, es una actriz muy importante y es su última obra seguramente, ella no quiere estar preocupada por si mete la pata. Por favor, os lo pido por favor”.

Lo que Manuel quiere dejar claro es que su madre es feliz, vive con todas las comodidades y con el cariño de sus hijos: “Vive en un piso maravilloso aquí al lado, sabéis donde está, lo ha enseñado en la entrevista que hizo con Toñi Moreno, es una casa maravillosa, es de alquiler, en un barrio que está bien, tiene piscina, está bien... vive como debe vivir una mujer tan maravillosa, como ella”.