Malena Gracia escoge bando y se posiciona junto a Fabiola Martínez en su ‘guerra’ contra Arévalo

En un momento de resurgimiento personal tras su ruptura con Arévalo cuando todos pensábamos que la boda estaba cerca, Malena Gracia reaparece para contarnos cómo se encuentra y denunciar que existe una ‘mano negra’ que le impide triunfar en televisión. Además, y sin pelos en la lengua, la artista se pronuncia tras el reciente enfrentamiento entre su exnovio y Fabiola Martínez por los comentarios que el humorista hizo tras la separación de la venezolana y Bertín Osborne y, para sorpresa de todos, se posiciona en contra del hombre que ha ocupado su corazón en los últimos tiempos.

“Yo creo que nadie es quién para meterse en una relación, no me gusta que se metan en mi relación, yo nunca me metería. A mí no me pareció mal lo que ha dicho Fabiola, a mí me han preguntado y yo no he hecho comentarios. Yo no he sido íntima de ellos, pero hemos compartido fiestas y cosas, ella me cae genial, me parece que estuvo muy bien”, ha señalado Malena, asegurando que entiende perfectamente el reproche que Fabiola hizo a Arévalo por hablar públicamente de su ruptura con Bertín: “Yo la tiendo y la comprendo y la apoyo. Me pongo de parte de Fabiola totalmente. Nadie es quién para hablar de nadie”.

“Creo que Arévalo habló de más. Yo siempre estoy a favor de él, lo sabéis, le quiero mucho pero creo que no se debería de haber metido, esa es mi opinión” ha apuntado, confesando cómo es su relación actual con el humorista tras su reciente ruptura: “Nos llevamos bien, somos buenos amigos y ya está”.

“Yo no quiero cosas que no sean para mí, necesito alguien que se encaje mucho a mí y yo a él. Si es tan difícil no”, asegura, contándonos que tras este desengaño sentimental está “feliz, solterísima, con una nueva vida y de momento es que no quiero parejas, quiero tomarme mi tiempo, estoy grabando, con mi teatro, quiero trabajar, lo que necesito es trabajar y después el amor si tiene que venir, que venga”.

En un complicado momento económico, Malena se reivindica y confiesa que, mucho “más madura, se está volviendo a levantar como el ave fénix y va a por todas”, dispuesta a “no callarme ni esta”. Sin entender por qué no está trabajando en televisión, la artista pide públicamente trabajo en “algún programa o reality” y denuncia una mano negra que le ha impedido triunfar en los últimos tiempos: “No es normal que yo estaba a punto de entrar en varios realities y me tiran siempre, algo sucede, alguien habla mal de mí* y no entiendo por qué. Soy súper televisiva, no he parado de trabajar, trabajé en TVE con Lina Morgan, ya no tengo nada que demostrar”, asegura.