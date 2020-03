‘Mala madre’, la crítica al orden del día a causa de la lactancia materna

La sociedad avanza a pasos agigantado y a la vez que se reivindican los derechos humanos y la búsqueda de igualdad entre los hombres y las mujeres también se continúa atentando contra la libertad de elección y se critica duramente cualquier acción o pensamiento contrario a los ideales de cada persona. Un ejemplo claro es toda la polémica que envuelve constantemente a la maternidad. Las madres, ya sean primerizas o no, son duramente criticadas por otras mujeres debido a la diferenciación de ideas en las crianzas. La lactancia materna, el colecho, la introducción de los sólidos, la elección de volver antes de tiempo al trabajo... hay miles de opinión con respecto a todos y cada uno de los temas que envuelven al embarazo. Y lo peligroso no es esa diversidad de opinión, sino los constantes ataques entre madres que no comparten sus ideales, que muchas veces hacen sentir a algunas mujeres que son verdaderamente ‘malas madres’.

En el caso de las famosas la situación se vuelve peor por momentos. Cuando las ‘celebrities’ deciden compartir su maternidad con el mundo se exponen a miles de comentarios, tanto positivos como negativos. El problema de las personas que juzgan públicamente es que normalmente no saben los motivos que hay detrás de todas y cada una de las decisiones que toman las famosas, quienes lo único que buscan es el bienestar de sus hijos y el suyo propio, y no contentar a sus seguidores. Hay numerosos casos en los que, cansadas de las críticas, las famosas se han plantado y han hecho frente a las opiniones más duras. Este podría ser el caso de Verdeliss, quien lleva años soportando todo tipo de comentarios con respecto a la crianza de sus hijos, desde críticas por amamantar a sus hijas en público hasta insultos por haber entrado en la casa de ‘Gran Hermano’ dejando seis hijos al cuidado de su padre y su familia. La ‘youtuber’ ya cogido en más de una ocasión el toro por los cuernos y ha hecho un llamamiento a la crianza respetada y la sororidad entre madres, alegando que no se es mejor o peor madre por tomar unas decisiones o otras siempre y cuando la salud y el bienestar del bebé sean respetados.

Otro conocido caso son las críticas hacia Laura Escanes por haber escogido no mostrar a su hija públicamente cuando ella y su marido son personajes públicos, procurando no enseñar su rostro en ninguna de las publicaciones de sus redes sociales. Unas críticas de las que Laura suele reírse y a las que hace frente de la mejor forma: publicando más fotos de su hija con el rostro cubierto por un emoji. Pocos meses atrás también se criticó a la cantante Pink por dejar que sus hijos corriesen por el Monumento del Holocausto de Berlín, a lo que la estrella contestó: “Para todos los comentarios; Estos dos niños son actualmente judíos, al igual que yo y la familia de mi madre. La misma persona que construyó esto creía que los niños eran niños, y para mí esto es una celebración de la vida después de la muerte. Por favor, mantener vuestro odio y juicio para vosotros mismos”.

Y como tengamos que empezar a enumerar a las famosas que han sido criticadas por subir fotografías donde se las ve amamantar a sus hijos no terminamos: Patricia Monterio, Kate Hudson, Hillary Duff, Natalia Sánchez, Dafne Fernández, Rachel McAdams... De hecho, es digno de mencionar que uno de los temas más conflictivos dentro de la maternidad es la elección de dar o no el pecho. Son muchas las mujeres que alegan que se les ha llamado ‘malas madres’ por no haber dado el pecho a sus bebés, como Tania Llasera, quien tuvo que renunciar a dar el pecho a sus hijos por problemas de salud y fue duramente criticada por llamar ‘maravillosos’ a los biberones, unas críticas ante las que no se calló: “La lactancia materna tiene muchísimos más beneficios para el bebé y es muy bonito dar pecho también. Tiene un nexo... que yo lloré cuando tuve que dejarlo. Pero sí es verdad que (el biberón) te permite descansar y el niño está estupendo también con el biberón. Solo quiero decir que no estigmaticemos el biberón”, escribió en su día.

Ahora, otra de las mujeres que ha hablado sobre ello ha sido Khloé Kardashian, quien tuvo que dejar de dar el pecho a su hija True tras una mala experiencia con la lactancia. Tuvo problemas con la subida de leche, sus pechos llegaron a sangrar y doler y su hija estaba constantemente hambrienta, por lo que Khloé optó por la leche de fórmula, una decisión que la hizo sentir una ‘mala madre’ debido a las críticas que recibió por parte de su entorno: “Creo que ser madre en sí misma es un trabajo muy difícil, pero gratificante y hermoso, y todas estamos tratando de descubrir qué es lo mejor para ellos y qué funciona para sus vidas. Creo que es ridículo que las personas emitan un juicio de valor cuando ni siquiera conocen la situación”, ha dicho recientemente la Kardashian en el blog de su hermana Kourtney, Poosh.

“Apestaba. Odiaba cada minuto. Era una tortura. Siempre sentía que nunca estaba dando a mi hija suficiente comida. Sentía que ella siempre tenía hambre”. Sin embargo, una vez que paré, a cantidad de presión que sentía constantemente se liberó de mis hombros y pude disfrutar a mi hija. Estoy dispuesta a amamantar, de hecho lo intenté, pero si no puedes hacerlo no lo hagas, no tienes que sentirte un fracaso”, añade Khloé. Una reflexión que no solo enseña que hay circunstancias que impiden seguir una idea y aun así se es criticado, sino que además da la clave de la maternidad: disfrutar de la maternidad y no sentirse un fracaso por no cumplir las expectativas impuestas por el resto de mujeres.