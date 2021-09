Makoke confiesa que está de nuevo enamorada y opina sobre Kiko Matamoros y su hija Ana

De nuevo en Madrid después de un verano de ensueño en Ibiza en el que la hemos visto más relajada que nunca, Makoke rompe su silencio y nos habla de cómo está, cómo lleva que la llamen abuela y qué le parecería que su hija Anita Matamoros fuese madre joven, al igual que ella. Feliz con el nuevo novio de su niña, la colaboradora confiesa que ella también tiene el corazón ocupado y, de lo más guerrera, no duda en contestar a las insinuaciones de Kiko Matamoros de que no es buena madre con un sonoro zasca: “¿Me cuestiona como madre él a mí? Quien me tiene que cuestionar son mis hijos. Te aseguro que somos una piña, me aman con locura y no he dejado un solo día de mi vida de hablar con ninguno de ellos”.

CHANCE: Se cuestiona mucho que te llamen abuela o no.

MAKOKE: El nombre de abuelo está directamente vinculado a la señora de pelo blanco con moñito, abuela es una palabra que sin querer es un poquito peyorativa. Es el hijo de mi hijo, cuando mis amigas se ríen de mí me dicen ‘abuela’.

CH: Se han reído de ti.

MAKOKE: Bueno alguna amiga mía me ha dicho cómo vas abuela. No me gusta, es en tono peyoratio pero es así, soy abuela, estoy feliz. Sé que soy abuela joven, fui madre muy joven y es así. No me gusta, no me gusta que me llamen abuela y mi nieto no me va a llamar Makoke, mis hijos también lo hacen.

CH: Anita también quiere ser madre.

MAKOKE: Sí, ella siempre, desde muy jovencita dice que quiere ser pero está en un momento de su vida que ahora tiene que volar, antes la veía con más ganas.

CH: Tú le aconsejas que espere.

MAKOKE: Que haga lo que quiera, ser madre joven también tiene su punto, como yo. Yo tengo toda la libertad, no tengo obligaciones, tengo amigas de mi edad que llevan a sus hijos al colegio, que no pueden estar de viaje como yo porque tiene obligaciones escolares. La juventud se puede vivir con 20 o con 50.

CH: También lo decía por la buena relación que teneis vosotras.

MAKOKE: Sí, nos llevamos súper bien, es una maravilla. Soy una afortunada con mis hijos, no me puedo quejar, estoy viviendo un momento súper dulce de mi vida con mis hijos mayores, independiente, con libertad que creo que es lo máximo que podemos tener en esta vida y me siento una afortunada.

CH: Nos confesó que se quería casar.

MAKOKE: Me encanaría, a mí una boda me encanta. La boda es una fiesta bonita, es la fiesta del amor, no tiene por qué ser para toda la vida, es una fiesta muy bonita y si al final las cosas no cuajan, ya está, tener esa ilusión por compartir con alguien tu vida es muy bonito.

CH: Te gusta el chico de Anita.

MAKOKE: Me encanta, Nacho es un amor.

CH: Le ves futuro.

MAKOKE: Nunca se saber pero me encanta, a quién le tiene que encantar es a ella pero es un niño súper lindo.

CH: Qué te parece lo de la diferencia de edad.

MAKOKE: No me molestó nada, el amor no tiene edad. Qué más da, es una niña muy madura para la edad que tiene, se complementan muy bien y yo veo a mi hija súper feliz que es lo que me importa.

CH: Tony Spina dice que te falta madurar.

MAKOKE: Él siempre se mete conmigo en ese aspecto, creo que lo hace sin maldad. Yo ahora mismo no quiero madurar, cuando tenía que tener responsabilidad la he tenido, ahora quiero vivir la vida sin responsabilidades.

CH: Y tu corazón.

MAKOKE: Mi corazón está contento.

CH: Palpita por amor.

MAKOKE: Palpita de amor siempre, el día que no palpite malo.

CH: Tienes nuevo chico.

MAKOKE: Por ahí anda. Algún día lo veréis seguro, pero no es de Madrid y a él no le gusta nada este mundo, así que intentaré llevar la relación en la privacidad. Es verdad que hay gente que sabe estar sola pero a mí me encanta compartir una película, una cena*

CH: Kiko ha vuelto al programa que decía que lo había dejado.

MAKOKE: No tengo nada que opinar, sus idas y venidas, él sabrá no tengo ni idea. No tengo nada que opinar, lo siento. Yo le deseo la felicidad a todo el mundo.

CH: Le ves feliz o es postureo.

MAKOKE: No sé, es que tampoco le veo en las redes. No sigo ni a ella ni a él y no veo nada.

CH: Los problemas judiciales siguen su cauce.

MAKOKE: Sí, desgraciadamente sí. Tanto un juicio como el otro están en instrucción, son cosas necesarias que han tenido que pasar, otras no tantas, y bueno, aquí estamos. El día que pueda hablar hablaré, pero no tengo miedo porque la verdad solo hay una y hay que ser positivos.

CH: Qué te duele más que te cuestione como madre o que te culpe de la mala relación con Anita.

MAKOKE: ¿Él a mí, me cuestiona como madre? Quien me tiene que cuestionar son mis hijos, te aseguro que somos una piña, me aman con locura y no he dejado ni un solo día de mi vida de hablar con ninguno de ellos.

CH: Te gustaría que padre e hija se reconciliaran.

MAKOKE: Ojalá. Creo que la pelota está en su tejado.