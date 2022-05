Makoke confiesa cómo ve a su exmarido Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’

Kiko Matamoros es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la nueva edición de ‘Supervivientes’. Carismático, polémico y siempre sin pelos en la lengua, el colaborador se ha convertido en uno de los favoritos del público, que no duda en elegirle semana tras semana para disfrutar de los pequeños lujos de ‘Playa Paraíso’.

Enamoradísimo de Marta López, el tertuliano nos ha regalado además el momento más emotivo y lacrimógeno de lo que llevamos de reality con su romántico reencuentro con su novia, en el que confesó sus deseos de casarse con la modelo, a la que define como su “gran y último amor”.

Unas palabras que parecen no haber afectado a Makoke, que después de 20 años con Kiko prefiere no pronunciarse sobre los planes de boda de su exmarido con Marta, aunque no ha dudado en definir en una palabra cómo está viendo al padre de su hija Anita en ‘Supervivientes’: “Cascarrabias”.

“La verdad es que no le veo en la final del reality, pero bueno todo puede pasar”, asegura, confesando que por sorprendente que parezca el concurso de Kiko no le está defraudando sino “al revés”. “Creo que está muy bien. No está haciendo las pruebas, no está siendo un buen concursante pero esperaba que se iba a quejar más y le veo bien” confiesa.

Makoke se ha convertido en noticia además por mostrar este fin de semana en ‘Viva la vida’ las pruebas que demostrarían que Marta López está obsesionada con ella. Unas pruebas que la modelo asegura que son falsas, negando que nunca haya preguntado por la ex de su novio a nadie: “No me extraña, ¿Qué quieres que diga? Lo esperaba, no va a decir que es verdad”. “Yo siempre muestro los papeles, muestro las pruebas y muestro todo. Pero vamos, contaba con ello, no va a decir que es verdad, es obvio” añade.

Además, Makoke ha hablado de Laura Matamoros, a la que ha dedicado unas bonitas palabras tras su separación de Benji Aparicio. ¡Dale al play y no te las pierdas!