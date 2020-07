Luis Morales, el joven ‘más guapo’ de Salamanca

El joven salmantino Luis Morales regresa de Míster International Spain, que se celebró el fin de semana en Oropesa del Mar, con una grata experiencia, aunque fuera del palmarés final.

“Me llevo una pedazo de experiencia increíble y mogollón de amigos porque sé que tengo un amigo en cada provincia de España a la que vaya, y eso es lo más gratificante a nivel personal. A nivel profesional he crecido muchísimo. El jurado me hizo preguntas en torno a la moda y veo que si sale alguna oportunidad, sería un lujazo increíble compaginarla con mi trabajo actual de agente inmobiliario”, apunta Míster Salamanca.

“El primer pase que tuve”, recuerda, “fue con el traje charro que me prestó “El Mariquelo”. No clasifiqué, aunque es precioso y debería haber estado en el ‘top 5’. Hice otro pase en traje de baño. Pero no pasé el corte donde quedaban 20 finalistas, desgraciadamente”.

¿Se volvería a presentar Luis Morales al certamen de Mister International Spain? “La siguiente vez iría muy preparado, tanto a nivel físico, como en estilismo. Si no, no me presentaría. Pero sería un placer volverme a presentar de nuevo y representar a mi ciudad, a mi Salamanca. Ha sido un honor representarla en este certamen”, asegura el joven de 24 años, que cuenta con un grado en Educación Primaria.