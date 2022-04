Luis Medina, sorprendido en pijama y en batín por la calle

Sin sorprenderse por la presencia de la prensa, Luis nos ha dado declaraciones sobre cómo se encuentra.

Nos ha confesado que confía plenamente en la justicia: “sí, totalmente” y recalca las palabras de su cuñada Laura acerca de que ella no era conocedora de nada de esto: “efectivamente, así es”.

En cuanto a si tiene preparada la declaración, el empresario nos asegura que no: “no, no tengo preparado nada” y no sabe qué opinar acerca de las declaraciones de Almeida en las que culpa a la izquierda de este escándalo: “No lo sé”.

El revuelo mediático

Hablamos con el hijo de Naty Abascal y nos confirma que su barco ha sido embargado hasta nueva orden: “si, eso es algo que se ha hecho, sí” “el barco”, además también nos confirma que compró ese barco con su dinero: “sí, sí”. En cuanto a cómo era su relación con Alberto Luceño, Luis prefiere no darnos ningún tipo de detalle: “de todo lo que sea referente a eso prefiero no hablar”.

Tajante, Luis nos confiesa que tomará medidas legales contra los medios y periodistas que hagan acusaciones en su contra: “yo, sobre todo, lo que sea una calumnia, por supuesto tomaré medidas más adelante porque las ha habido”, ya que hay mucha información falsa publicada aunque intenta no dedicar tiempo a leerla: “muchísima, ¿sabes?” y añade: “ni estoy viendo nada ni estoy leyendo nada, la verdad”.

Luis nos ha explicado que el revuelo mediático no le está afectando a su vida personal: “yo estoy a lo mío, con mi trabajo sigo. Con lo cual, no estoy dejando que me afecte en absoluto esto” y añade: “sí, estoy tranquilo. A mí, todo este revuelo mediático la verdad que, gracias a Dios, no me afecta mucho, gracias a Dios”.

De esta manera el empresario se muestra sin miedo al qué dirán y deseando declarar ante la fiscalía: “yo, bien, yo estoy tranquilo. Con que no tengo nada que preocuparme y ya perdí hace mucho el miedo al juicio y al qué dirán y todo esto, así que”. Su deseo es poder declarar cuanto antes y que se archive la causa: “naturalmente, y que se archive la causa”.

Se enfrenta al juicio sin miedo a pesar de sentir que se le está haciendo un juicio moral: “de nada, en absoluto. Hombre, en la prensa desde luego. Está claro”. Eso sí, nos asegura que tanto su madre, Naty Abascal, como su hermano se encuentran bien de ánimos a pesar del revuelo mediático que gira en torno a él: “sí, gracias a dios, todos”.