Los últimos datos sobre el estado de salud de Nacho Palau

Este jueves Nacho Palau revelaba, a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, que padece una grave enfermedad: “Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas que estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato”. “Me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad” añadía, dando una lección de fuerza y positivad en estos duros momentos.

Fue al regresar a España tras más de tres meses en Honduras, cuando el ex de Miguel Bosé comenzó a encontrarse mal. Con problemas para respirar, era incapaz de hacer la prueba de la apnea en la final de ‘Supervivientes’ y poco después se ausentaba del último debate del reality tras haber sufrido una reacción alérgica que le deformó la cara.

Unas molestias físicas que no remitían con el paso de los días y por las que Nacho fue ingresado en un hospital valenciano al volver a su tierra natal. Después de diez días en los que le realizaron numerosas pruebas médicas, el escultor recibía el alta y ponía rumbo a su casa para continuar con su recuperación rodeado de los suyos a la espera de recibir los resultados.

Unos resultados que, desgraciadamente, han confirmado que padece la misma enfermedad que su madre Lola Medina, un cáncer de pulmón contra el que ya ha empezado a luchar, como el propio Palau ha compartido con sus seguidores, agradeciendo su cariño y mostrando su optimismo de cara a su recuperación.

A su lado de modo incondicional en estos duros momentos, Christian Villela, su pareja desde hace casi dos años, que ha querido mostrarle su apoyo compartiendo en sus redes sociales una foto de ambos con el mensaje “Juntos más fuertes. Llenas de luz cada segundo”.

Fue precisamente con su novio con quien vimos por última vez a Nacho, cuando abandonaba Madrid para poner rumbo a su casa en Valencia y retomar el tiempo perdido con los suyos tras su paso por ‘Supervivientes’. Intentando pasar desapercibido porque ya tenía fuertes molestias, el ex de Bosé se quedaba dentro del vehículo mientras Christian hacía unos recados y confirmaba que todo estaba “bien”, sin todavía imaginar que semanas después le diagnosticarían un cáncer de pulmón.

Palau ha recibido el apoyo de miles de seguidores, además del cariño y las fuerzas de sus compañeros en ‘Supervivientes’; Anabel Pantoja, Alejandro Nieto, Yulen Pereira, Ignacio de Borbón, Marta Peñate, Ana Luque, Anuar Beno, Charo Vega... todos han dejado a un lado las diferencias que pudieron tener durante el reality con Nacho para inundar sus redes sociales de mensajes dedicados al valenciano, convencidos de que va a ganar esta batalla.

Horas después de que Palau hiciese pública su grave enfermedad, Anuar Beno ha asistido al estreno de la nueva entrega de ‘Tadeo Jones’ y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre el durísimo varapalo que ha sufrido su compañero: “No es una noticia agradable para nadie, e independientemente de los rifirrafes que hemos tenido, tiene buen fondo; [...] sé que está pasando por un momento muy complicado pero va a salir de ésta”.

“He intentado hablar con él pero no lo he conseguido. Nos va informando Christian y por lo que tengo entendido ha recibido su segunda quimio” nos ha contado, convencido de que Nacho “va a sacar fuerzas de donde no las hay y seguro que sale de esto”. “Es muy fuerte y tiene la fuerza de sus hijos” añade.