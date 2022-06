Los planes de paternidad de David Bustamante con Yana Olina

David Bustamante atraviesa, sin duda, por la mejor etapa de su vida. Enamoradísimo de Yana Olina, con la que lleva 4 años de discreta relación y con la que no descarta ni pasar por el altar ni convertirse en padre de nuevo, el cantante está triunfando a nivel profesional, demostrando que no hay reto que se le resista.

Así, a su gira de conciertos para conmemorar sus 20 años de carrera musical y a su papel protagonista en el musical ‘Ghost’ - con el que está recorriendo los teatros de buena parte de nuestro país - se ha unido ahora su debut como boxeador, protagonizando la ‘Velada del año’ organizada por Ibai Llanos. Un combate para el que perdió más de 15 kilos en un mes y en el que, a pesar de darlo todo, acabó retirándose tras fisurarse una costilla.

Del gran momento que está viviendo, de su comentada ausencia en la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas - él sí estaba invitado, a diferencia de otros triunfitos como Rosa López o Manu Tenorio - o de sus planes para este verano nos ha hablado un Bustamante más simpático y hablador que nunca en su reaparición como padrino de las nuevas atracciones de agua del Parque Warner, donde presumió del espectacular cuerpo que se le ha quedado gracias a su reto en el ring.

- ¿Cómo estás?

- Estoy bien, muy contento

- ¿Qué tal la experiencia de tirarte por el tobogán?

- S mi me encantan todos yo con estos artilugios me lo paso como los niños pequeños, soy yo peor que ellos. Muy divertido, la verdad, es que es una gozada, lo recomiendo

- ¿Atracción tranquila?

- Sí, hombre, si no como mi vida ¿no es tranquila? Precisamente soy muy miedosos como está diciendo aquí mi amigo carnade, pero solo en las alturas, cuando estoy en movimiento no tengo vértigo. Me lo paso muy bien, me gusta mucho venir al parque

- Últimamente te apuntas a muchos retos

- Si me apunto a un bombardeo, la verdad. Es que es así. Después de 2 años que hemos estado absolutamente parados uno tiene ganas de divertirse de pasárselo bien. No le digo que sí a todo pero a mucho sí. Ahora acabo de hacer un reto maravilloso como el combate de boxeo. Salí un poco herido, tengo una costilla fisurada, por eso tuve que retirarme y estoy deseando que llegue la revancha

- ¿Seguro?

- Sí, sí, sí, por supuestísimo

- ¿Cuál es el balance que haces de la velada del año?

- Súper positiva. Tuve poco tiempo para prepararme. El otro es un tío muy fuerte, boxeaba infinitamente mejor que el año anterior, creo que mejoró muchísimo. Al final son 27 años, 1.90 de tío. Puedo tener talento pero en seleccionar mis contrincante creo que no

- ¿Pero vas a pedir la revancha?

- Si, por supuesto

- ¿Y te ha costado?

- Yo llevo boxeando desde siempre, lamentablemente no pude demostrar mi boxeo porque fue una pelea que me llevó al límite, por el alto ritmo y me ahogué. Ha sido poco tiempo, perdí mucho peso, estaba un poco débil. No son excusas pero es la realidad. Cuando ya me tocó la costilla no podía coger aire y era ponerme en riesgo*

- España entera ha elogiado tu bien saber perder

- Por qué no* no siempre voy a ganar, es así, lo importante es intentarlo, crecer, salir de la zona de confort y creo que siempre lo he demostrado a lo largo de mi carrera*

- ¿Tú pensaste que tenías posibilidades de ganar?

- Siempre pienso que voy a ganar, si juego con Nadal al tenis creo que voy a ganar si no, no me pongo ahí

- Estas estupendo cuéntanos cuál es tu secreto

- Entrenar dos sesiones, más el musical dos horas y veinte. Ha sido un mes duro, cuidarse la alimentación* hay temporadas que me dejo llevar por el ritmo rakatanga y ahora estoy en un momento de equilibrio con muchísimas ganas de hacer cosas, en verano estaré con el 20 aniversario, pararemos un poco con el musical y estaremos de gira con mis conciertos

- ¿Vacaciones, no tendrás tiempo?

- ¿Vaca qué*? creo que en el 2025 tendré un poco de tiempo

- Algo te coges ¿no?

- Siempre me escaparé, mi familia está en Cantabria, nos iremos a surfear con Shakira

- Volviendo al boxeo, una de las personas que te apoyó fue Yana Olina que te dejó un mensaje súper bonito en las redes sociales, diciendo que cualquier reto que te pongas lo ibas a superar

- Yana es la persona que comparte mi vida desde hacer 4 años, es maravillosa desde que se levanta hasta que se acuesta. Es un gran apoyo, máximo cuando se ve tocado tu orgullo y te sientes mal porque a mí me gusta ganar y hacerlo bien y, sobre todo, hacerlo bien* no fui capaz, fue muy superior, me daba rabia y ella sabía que estaba un poco ahí de bajoncillo* y enseguida me animó

- ¿Se siente orgullosa?

- Sí, me mandó un mensaje maravilloso, al final, es verdad, pierde el que lo intenta

- ¿Estás preparando la boda?

- ¿Qué?

- La boda

- ¿Te casas al final? (risas) ¿me vas a invitar tontorroni? están las cosas bien como están, soy feliz, tenéis unas prisas siempre del copón. Todo llega cuando tiene que llegara. Soy feliz como estoy, es un momento muy dulce que tengo que disfrutar en todos los aspecto.

- ¿Pero no lo habláis nunca, no sale el tema?

- ¡A ti te lo voy a contar! estamos bien de verdad, muy felices. Tengo una niña maravillosa, se llevan increíblemente bien, podemos trabajar, hay salud. Soy una persona que lo tengo todo y quiero que dure, las cosas llegarán cuando tengan que llegar, no hay prisas

- La paternidad ¿te gustaría?

- Contigo (risas) * me gustan mucho los niños claro que sí, Yana es todavía muy joven y sí por qué no, a mí me encanta, soy muy niñero. Ahora estoy disfrutando de un sobrino, de 11 meses, mateo que me tiene loco* pero no ahora, cuando surja, cuando esté todo tranquilo, ahora toca unos años de trabajar, de hacer las cosas y de disfrutar. Sin estar pensando en planes de futuro la vida es ahora y es lo que hacemos nosotros, vivirla

- ¿Eso te ha enseñado la vida después de haberlo pasado mal?

- No me puedes hacer una pregunta tan profunda, riéndote, Dani. La vida es eso, la verdad, pensamos en qué será y la vida es el hoy, ahora

- Ahora estás en un buen momento

- En el mejor

- ¿Felicitaste a chenoa?

- Claro, sí, no fui porque tenía compromisos, no era plan de irme a tomar cuatro gin tonic con ella, entonces me dejaba k.o en el primero* además tenía compromisos y me tocaba estar con la niña. hablé con ella. Le agradecí mucho la invitación, ha sido una pena, pero nos quedan muchas celebraciones

- ¿Qué te parecen las críticas porque no rosa no hubiera ido?

- No voy a hablar, no soy el protagonista, no era mi dia. Yo fui invitado no pude ir, desgraciadamente, pero le deseo lo mejor, hablé con ella el mismo día y al día siguiente

- ¿Le regalaste?

- Se lo daré en persona

- ¿Tú invitarias a todos tus amigos, estarían todos en la lista?

- Yo ya lo hice y no pudo ser, a veces, no pueden venir*vinieron los que pudieron. No hay que buscar polémicas, es un día súper bonito me duele ver que lo enturbien por otra cosa que además, vuelvo a repetir, yo no tengo nada que ver, a ser felices todos

- Gracias

- Gracias