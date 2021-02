Completamente enamorado de Marta López, Kiko Matamoros ha anunciado este fin de semana, pocos días antes del cumpleaños de la modelo y coincidiendo con el Día de los Enamorados, que en los próximos meses se casará con su joven novia.

Una gran noticia que el colaborador ha desvelado cuando se cumplen dos años de relación y cuando la pareja acaba de mudarse a un lujoso palacete del siglo XVIII en el centro de Madrid, muy cerca precisamente de la Basílica de San Miguel, donde se celebrará la boda de la que se ha convertido en una de las parejas más mediáticas de nuestro país.

Confesando que está “muy enamorado” y que el amor “se debería celebrar todos días”, Matamoros confiesa si es detallista con Marta: “Creo que lo importante es sentir el amor y sentirse enamorado, vivirlo, disfrutarlo y ya está”.

Acerca de su boda, el colaborador señala que “la intención de los dos es casarnos, pero no tenemos fecha y queremos sobre todo esperar a que esto se resuelva, que pase la pandemia, que pueda ir toda la gente y divertirnos en las mejores condiciones, hacer un día inolvidable, si hay que esperar un rato, se espera un rato”.

Pese a no tener fecha, Kiko sí confirma que la Basílica de San Miguel es el lugar donde celebrarán su enlace: “Es un lugar que nos ha gustado mucho a los dos y nos hace mucha ilusión a los dos. La hemos conocido ahora y es maravillosa, es preciosa. La tenemos al lado de casa, a 100 metros”.

Sobre la lista de invitados, Matamoros prefiere no desvelar a cuáles de sus compañeros invitará con un “ya veremos...” pero sí confiesa que le encantaría que estuviese su hija Anita, con quien hace meses que rompió toda relación. “Ojalá pueda asistir”, afirma.

Por último, y fiel a su ironía, el ex de Makoke responde a Javier Tudela, que ha contado que ya se han comprado un nuevo gimnasio y no les importa que Kiko se haya llevado el que tenían hasta ahora: “Pues muy bien. Lo que hagan estos me trae sin cuidado, como si se compra un caballo de carreras”.