Los peores momentos de Tamara Falcó: “Desayunaba filetes empanados y gané 20 kilos”

Muchas cosas han cambiado en la vida de Tamara Falcó desde que, poco antes de cumplir 30 años, protagonizase con una gran melena y un look rompedor su anterior portada en Vanity Fair España en 2012. ´Este Sábado, la nueva Marquesa de Griñón ocupa la portada de esta gran revista en una nueva etapa de su vida y subida a la cresta de una ola que no tiene visos de atenuarse. En ella, la colaboradora de televisión trata temas como el amor, la monarquía, sus proyectos laborales y la triste muerte de su padre, Carlos Falcó.

La hija más espontánea de Isabel Preysler también conoció el reverso oscuro de la fama, especialmente a finales de 2016, cuando atravesaba un momento de inestabilidad emocional. Ella misma resumió su estado de ansiedad de una manera gráfica: “En esa época desayunaba filetes empanados”. Ganó 20 kilos y un nuevo aspecto. “No me reconozco cuando me miro al espejo”, declaré y el tema fue retuiteado de manera incesante. “Lo pasé muy mal. Entonces, muchos contratos que tenía firmados se cayeron. Algunas marcas me dijeron que mi físico no era el que requerían para sus productos. Me penalizaron. Mi hermano, [el cantante] Enrique [Iglesias] no lo comprendía: “Tamara, ¡no te pueden dejar sin trabajo por haber engordado!”. Yo, en parte, entendía que habían contratado una imagen y ya no era la misma, pero tengo dudas sobre si eso era ético”.