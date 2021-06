Los hermanos de Mila Ximénez más unidos que nunca tras el adiós de su hermana

Esta semana ha sido una de las más duras para todo el mundo del periodismo y es que el pasado miércoles, Mila Ximénez perdía la batalla contra el cáncer y eran muchos los rostros conocidos que acudían a su último adiós. Sus hermanos y su hija Alba no se han separado ni un solo momento de la periodista y ahora, siguen unidos como en el primer momento.

Este fin de semana, los hermanos de Mila Ximénez han salido a comer juntos a un restaurante de la capital y a su salida nos han atendido demostrando de nuevo la educación y el respeto que tienen a esta profesión.

Ha sido Manolo el que ha hablado para las cámaras de la prensa y nos ha confesado que ahora es momento de descansar: “Cada uno tenemos que recuperar nuestras vidas” y nos aseguraba que no había más que decir porque ya habían expuesto públicamente todo lo que sentían: “Está todo totalmente dicho”.

Manolo ha dejado claro que están muy orgullosos de su hermana por la persona que ha sido y por cómo se ha enfrentado a esta maldita enfermedad: “Siempre lo hemos estado, no ahora”. Durante estos días, todos: “Hemos recibido muchos mensajes” y ahora, como decíamos anteriormente: “De momento nos vamos a casa a descansar, que falta nos hace, queremos cerrar este capítulo que ha sido muy largo y muy duro, vamos a intentar descansar”.

En cuanto a la presencia de Antonio David en el funeral de Mila Ximénez, Manolo no ha querido hacer ningún comentario al respecto y ha dejado claro que la protagonista era su hermana: “Yo te puedo hablar de mi hermana, del resto no te puedo decir quién ha estado y quién no ha estado”.