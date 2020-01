Los furibundos ataques de Alba Carrillo a dos compañeras de GH VIP 7

Uno de los principales enemigos de Alba Carrillo dentro de la casa de GH VIP 7 fue Antonio David. Su relación se vio truncada poco antes de mitad de concurso porque como todos sabemos, la modelo es íntima amiga de Rocío Carrasco. A pesar de las diferencias que pudo tener con el padre de Rocío Flores, otra con la que discutió muy y mucho fue con Adara. Aunque recordemos que en las últimas semanas de reality permanecieron muy unidas, comportándose como si fueran amigas de toda la vida.

Poco ha durado el buen rollo entre las dos exconcursantes, ya que la modelo asegura que: “Me importa una m..... como se lo tome ella y sus amiguitas”. Alba Carrillo es concisa con la que ha sido su compañero de programa tras acusarla de ‘cornear’ a su pareja para ganar el maletín: “Yo he dicho lo que yo no he hecho y eso no significa que los demás se den por aludidos”.

En cuanto a Mila Ximénez, con la que ha tenido más de un conflicto en la casa de Guadalix de la Sierra, se ha tomado a broma las declaraciones de la colaboradora en las que asegura que la modelo es infantil: “Eso sí que es infantil ¿no? ¿no me va a volver a hablar? Jo”. Sin darle ningún tipo de importancia, la exgranhermana muestra indiferencia a ser o no amiga de la periodista: “Pues fíjate, no tenía ni idea, pero mira cómo me lo tomo, me voy a llorar un ratito”.

Y también ha tenido palabras para Antonio David y Gianmarco, y es que parece que no le ha parecido nada bien lo que le han hecho a Adara, a pesar de no tener relación ya con ella: “A mí me parece que entre pillos anda el juego. Son todos iguales, cortaditos por el mismo patrón”. De esta manera, la modelo ha demostrado haber recargado fuerzas suficientes para arremeter contra diestro y siniestro. ¿Volveremos a ver a la hija de Lucía Pariente en ‘El tiempo del descuento’?