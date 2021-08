Los esfuerzos de Alejandra Rubio por ocultar su nuevo amor

Alejandra Rubio está enamorada. A pesar de que hace tan solo unas semanas que rompió su relación con Álvaro Lobo, la hija de Terelu Campos ha recuperado la ilusión al lado de un joven del que se ha vuelto inseparable en los últimos días y al que la madre de la colaboradora ya ha tenido oportunidad de conocer, por lo que parece que la cosa va en serio. Un chico de 22 años, deportista y atractivo cuya identidad iba a descubrir este domingo, para nuestra alegría, ‘Viva la vida’.

Decimos iba porque Alejandra lo ha impedido finalmente, insistiendo molesta en que por favor no mostrasen su cara porque él no quiere saber nada del mundillo de la televisión al que su nueva novia pertenece. “Me parece una falta de respeto y no os dejo que lo enseñéis, ahí sí que me enfado. Él no quiere estar relacionado con esto”, señalaba visiblemente indignada con su programa.

Dispuesta a todo para mantener la identidad de su nuevo novio en secreto, Alejandra no ha dudado en llevarse la imagen de su chico de Mediaset. Un corpóreo del joven en tamaño real con el que hemos visto a la hija de Terelu abandonar las instalaciones de la cadena.

Ocultando cuidadosamente la cara de su chico de miradas indiscretas, la colaboradora tuvo que pedir ayuda a sus compañeros Marisa Martín Blázquez y Suso para meter la figura en el coche y llevársela a hurtadillas a su casa, donde también hizo todo lo posible para evitar que viésemos cómo es el nuevo ocupante de su corazón. Intentando mantener su relación en un discreto segundo plano, Alejandra evitó contarnos ningún detalle de la relación que le ha devuelto la sonrisa.

La reacción de Álvaro Lobo

Intentando mantenerse en un segundo plano tras su ruptura con Alejandra Rubio, Álvaro Lobo abandonó discretamente -y a salvo de miradas indiscretas- el piso que compartía con su novia hasta hace pocas semanas aprovechando las vacaciones de la colaboradora televisiva en Málaga y, centrado en su trabajo como Dj, nunca se ha pronunciado ni sobre el fin de su relación ni sobre la intimidad de la familia Campos.

Sin embargo, y tras conocerse la noticia de que Alejandra ha recuperado la ilusión al lado de un misterioso joven de 22 años, apasionado del deporte y de los viajes y con el que está viviendo un verano de lo más especial en la costa malagueña, Álvaro Lobo ha reaparecido y nos ha contado no solo cómo es su relación actual con la hija de Terelu Campos sino también si hubo o no terceras personas en su ruptura.

Muy tímido e intentando escapar de nuestras preguntas, el Dj -muy serio y vestido completamente de negro- ha preferido dar la callada por respuesta a las informaciones que apuntan a que Alejandra rompió con él por motivos económicos, pero sí ha roto su silencio para dejar claro que está “bien” y que su relación con la colaboradora tras su ruptura es cordial: “Todo perfecto y tranquilo, gracias”, ha asegurado.

Confesando que tiene un recuerdo “genial” de Terelu Campos, Álvaro ha salido al paso de los rumores y ha negado la existencia de terceras personas por ninguna de las dos partes en su ruptura: “No, gracias”.