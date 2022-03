Los detalles del incómodo encuentro de Pedro J. Ramírez con Ágatha Ruiz de la Prada

Cruz Sánchez de Lara saltó al primer plano mediático en el año 2017 por ser la mujer que devolvió la sonrisa a Pedro J. Ramírez tras su polémica separación de Ágatha Ruiz de la Prada después de tres décadas de relación.

Sin ningún tipo de relación desde entonces, el director de ‘El Español’ y la diseñadora se encontraron recientemente durante el carnaval de Venecia; y después de que la Marquesa de Castelldosrius confesase ante nuestros micrófonos que no le dio importancia a este incómodo reencuentro, ahora es Cruz Sánchez quien se pronuncia sobre este momento con el que Ágatha asegura que ha cerrado un círculo casi seis años después de su separación de Pedro J.

“Yo creo que llevo seis años sin hablar de esto y vais a entenderme que siga en la misma línea. Todo el mundo tiene su opinión, quién la expresa y quién la reserva y a mí me vais a permitir que me la siga reservando” ha señalado la abogada cuando le hemos preguntado por el inesperado encuentro entre su marido y la diseñadora, confesando que ella “estaba de espaldas” cuando se toparon con Ágatha, por lo que “no la vi muy bien”.

Dando naturalidad a esta ‘coincidencia’ que ha tardado casi seis años en llegar - a pesar de que tanto la diseñadora como Pedro J. residen en Madrid y frecuentan los mismos círculos sociales - Cruz confiesa que el periodista era consciente de que podría cruzarse con su exmujer en Venecia porque se lo contó su hijo Tristán.

“De todas formas, es que no pasó nada* Todos tendréis ex, incluidos los que estáis haciéndome la pregunta” ha añadido, explicando que no le han dado mayor importancia a este reencuentro que tanto ha dado que hablar en los últimos días: “La vida es larga, la vida cambia, nosotros tenemos una vida muy feliz y yo le deseo a todo el mundo que tenga una vida muy feliz y no pasa nada. Yo soy muy feliz con Pedro J. Le quiero muchísimo y hemos tenido mucha suerte los dos en habernos encontrado en la vida, muchísima”.

“Yo no tengo que pasar ninguna página porque como comprenderás ni la conozco”, ha desvelado cuando le hemos preguntado por Ágatha, a la que en cualquier caso desea que sea muy feliz al lado de su nuevo novio, José Manuel Díaz Patón: “Yo recomiendo a todas las mujeres, no hay que dar consejos, pero este sí, que no se queden al lado de cualquiera que no les hace feliz, que estén con alguien con quién sumen, con quien se diviertan, con quien multipliquen porque realmente hay a veces que nos quedamos con quienes nos dividen o nos restan y eso es muy triste”