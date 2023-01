Los dardos envenenados de la familia Thyssen

Los problemas se le acumulan a Borja Thyssen y a Blanca Cuesta. La pareja, que lleva una vida alejada del foco mediático con sus cinco hijos a caballo entre Madrid y Andorra - donde el primogénito de Carmen Cervera tiene fijada su residencia - irá a juicio el próximo 14 de febrero acusados de defraudar 300.000 euros a Hacienda en el año 2010.

El matrimonio se enfrenta a una posible pena de prisión de tres años y a una multa de un millón de euros, pero no es el único frente abierto que tienen, ya que la Baronesa Thyssen les ha devuelto al ojo del huracán mediático con su entrevista con Risto Mejide en ‘Chester’.

A pesar de que no será hasta esta noche cuando podamos ver sus declaraciones al completo, lo cierto es que Blanca Cuesta no sale precisamente bien parada en el avance que por el momento ha emitido Cuatro para promocionar el programa. En él Tita asegura que “siempre ha esperado un cambio por parte” de su hijo Borja y, aunque ha “intentado favorecerle mil veces”, “hay personas a su lado que lo impiden”.

“Mi hijo, a los 19 años, se casó y cambió de vida. Lo he echado mucho de menos, hay muchos momentos de mi vida que me hubiera gustado tenerlo al lado. He sufrido mucho por él. ¿Pero qué vamos a hacer? La vida es así” ha confesado en lo que muchos aseguran es un dardo envenenado a su nuera, con la que pensábamos que había solucionado sus diferencias pero con la que, por lo que parece, sigue sin mantener una buena relación.

En el punto de mira, Borja y Blanca han reaparecido tranquilos disfrutando de un paseo por el centro de la capital. Impasibles, han dado la callada por respuesta tanto a sus problemas legales como a las comentadísimas declaraciones de la Baronesa aunque su actitud refleja que no están preocupados ni por lo que pueda desvelar Tita sobre ellos en su entrevista con Risto Mejide, ni por su posible condena a prisión por defraudar presuntamente a Hacienda.