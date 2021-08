Los atrevidos posados con los que nuestros guapos ‘oficiales’ han presumido de cuerpo este verano

Ahora, y aprovechando la hora de calor, repasamos los posados más hot del verano... Aquí nuestro ‘Top seven’ - no necesariamente en el orden en el que os los mostramos - para haceros más llevadero el día a los que, como nosotros, todavía no os habéis ido de vacaciones. ¿Con quién te quedas tú?

2. Mario Casas . El ganador del Goya a mejor actor es todo un clásico en este tipo de rankings y, después de llamativos cambios físicos por exigencias del guión - en los últimos años le hemos visto delgadísimo cuando protagonizó ‘El fotógrafo de Mauthausen’ pero también algo pasado de kilos en ‘Bajo la piel del lobo’ - ahora luce la mejor versión de sí mismo, como recientemente ha mostrado en Instagram con una foto marcando abdominales que nos ha dejado sin palabras. Igual de hermético con su vida amorosa que Velencoso, se rumorea que el ex de Blanca Suárez mantiene un apasionado romance con la modelo Desiré Cordero pero, por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su relación.

5. Miguel Ángel Silvestre. El castellonense está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Ibiza después de varios meses rodando en Argentina y, como no podía ser de otra manera, ha compartido alguna que otra imagen en sus redes sociales presumiendo de ese físico de infarto con el que conquistó a buena parte del público hace ya más de una década como el ‘Duque’ en ‘Sin tetas no hay paraíso’. A punto de estrenar la última temporada de ‘La casa de papel’, el actor disfruta de su soltería aunque, sin dudarlo, no faltarían candidatas a ocupar el corazón de uno de nuestros grandes solteros de oro. Impresionante.