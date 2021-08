Lorena García, sustituta de Susanna Griso, abre el debate sobre vacunarse estando embarazada

La sustituta de Susanna Griso al frente de ‘Espejo Público’ durante sus vacaciones estivales, Lorena García, ha desvelado en directo que está esperando su segundo hijo, su secreto mejor guardado hasta el momento y que ha pillado por sorpresa incluso a sus propios compañeros de programa, impactados y felices con la inesperada noticia.

La periodista estaba entrevistando a Rafael Bengoa, ex asesor de Barack Obama y exdirector de Salud Pública de la OMS cuando, a raíz del debate que se ha creado por la vacunación contra el Coronavirus en embarazadas, ha desvelado su estado de ‘buena esperanza’. “¿Qué hacemos con las embarazadas? Eso se lo pregunto ya a nivel personal, porque estoy embarazada, y me pongo en la piel de todas las mejores que lo están dudando y el debate es duro”, revelaba por sorpresa.

Ante la contradicción de las autoridades sanitarias en los últimos días respecto a la conveniencia o no de vacunarse contra la Covid por la seguridad del feto y ante el aumento de ingresos hospitalarios de mujeres embarazadas por Coronavirus, Lorena ha comentado - visiblemente emocionada - su preocupación en este delicado momento: “Los ginecólogos dicen que hay que esperar a la semana 20, pero Sanidad lanza el mensaje de que acudan a vacunarse en cualquier momento. Yo estaba dispuesta a vacunarme cuando hiciera falta, pero ahora hablamos por nosotras y por nuestros bebés. ¿Qué hacemos?”.

Embarazada de 14 semanas, la periodista ha mantenido en ‘secreto’ su embarazo hasta ahora. “Lo he pasado regular. He pasado la parte más crítica pero me ha costado”, ha confesado, añadiendo que no se ha vacunado por precaución y por lo contradictoria de la información de la vacunación en mujeres embarazadas.

Bromeando con que “ahora ya puedo dejar de meter barriga”, Lorena, de 39 años, ha revelado lo complicado que le ha resultado en las últimas semanas guardar silencio sobre su estado en algunos momentos del programa, como cuando recientemente Jota Abril se comió en directo, delante suya, pepinillos con chocolate. Algo que recordó entre risas, señalando que, por el momento, su hijo Mario - que cumplirá 3 años en diciembre - todavía no es muy consciente de que pronto tendrá un hermanito: “Cuando se lo dijimos me dijo que quería un tractor”