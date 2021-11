Lolita Flores se deshace en halagos felicitando a su hermano Antonio Flores

El año 1995 fue fatídico para la familia Flores. El 16 de mayo falleció Lola Flores a causa del cáncer que padecía y 14 días después, el 30, lo hacía su hijo, Antonio, con tan solo 33 años. Madre e hijo dejaban un gran legado artístico, musical y cultural, pero también un enorme vacío tanto en su familia y como en sus seguidores y en todos aquellos que hemos crecido bailanto y tarareando sus canciones.

Antonio González Flores llegó al mundo el 14 de noviembre de 1961 y su madre, ‘La faraona’, lo trajo al mundo con una guitarra debajo del brazo y el arte recorriendo a raudales por sus venas. Si su vida no se hubiera truncado tras perder a su madre, ayer hubiera cumplido 60 maravillosos años. Ha sido su hermana mayor, Lolita, la encargada de recordárnoslo con una emotiva y sentida felicitación en sus redes.

“Feliz cumple hermano , 60 años tienes aquí en la tierra, en donde estas 33, te echo de menos, tu me conoces sabes como soy y cómo siento, somos en tantas cosas iguales y en otras tan diferentes, tu música sigue sonando, tu hija triunfa como actriz, @albafloresoficial tú hermana @rosarioficial es una artista irrepetible como era mamá, tu sobrino @guillefuri es un músico extraordinario, @elenafuriase tú sobrina también está consiguiendo profesionalmente lo que desea como actriz, y sobre todo me ha hecho abuela, tengo un nieto que flipas, tus sobrinos por parte de Rosario son lo más bonito que puedas ver @__pedroaantonio__ @indian.gypsy por dentro y por fuera, y todos tus amigos tu gente te echa de menos, pero nos consuela saber que estás con mamá y papá y que eres feliz, eso nos alegra a todos, feliz cumple Antonio, feliz día mi amor, me haces falta, en este momento de mi vida, más que nunca, quizás porque me estoy haciendo mayor, te quiero Hermano, te quiero mucho, feliz cumple”, escribió la actriz y cantante.

Un texto que no ha tardado en recibir los comentarios de sus amigos y seguidores. Entre ellos destacan el mensaje de Manu Tenorio que lo ha calificado de ‘LA BELLEZA” y el de Loles León, quien ha resaltado que siempre echará de menos a Antonio: “Siempre te echaremos de menos con toda el alma amigo. Antonio Flores. Te quiero @lolitafoficial”. Pero también se han sumado a esta oleada de cariño numerosos rostros conocidos entre los que se encuentran Rosario Mohedano, Cari Lapique, Iván Sánchez y, como no podía ser de otra manera, Elena Furiase, hija de Lolita.