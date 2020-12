Lolita Flores reaparece, con muy buen aspecto, tras la arritmia sufrida sobre el escenario

El fin de semana, Lolita Flores preocupó a todos al tener que cancelar la función que estaba representando en Murcia al sentirse indispuesta sobre el escenario. La artista sufrió una arritmia a causa del estrés y el agotamiento por la que, a pesar de encontrarse mucho mejor, deberá tomarse las cosas con más calma durante una temporada. Tras este susto, la hija de Lola Flores ha reaparecido, con muy buen aspecto, asegurando tajante que su problema de salud nada tiene que ver con la presión que está sufriendo a causa de la guerra mediática entre Isabel Pantoja y la familia Rivera, encabezada por los hijos de Paquirri: Kiko, Francisco y Cayetano.

Lolita, molesta por la presencia de la prensa a las puertas de su domicilio, asegura que “no voy a decir nada. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Tengo que seguir trabajando así que si me dejáis en paz os lo agradecería muchísimo”.

Muy sincera, y después de cenar con su hijo Guillermo, la actriz confiesa que “espera” que tengamos Lolita para mucho tiempo y señala que el médico le ha dicho que no tiene que guardar reposo tras el susto que sufrió el fin de semana: “no, que siga con mi vida”. “Lo que me ha dicho el médico es que por favor la prensa me deje tranquila”, ha señalado enfadada, sin querer hablar acerca del enfrentamiento de Isabel Pantoja con su hijo Kiko.