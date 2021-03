Lola hace spoiler de ‘La isla de las tentaciones’. Este es su actual novio

La sorpresa es que no es nadie del programa. Lola sufrió una filtración, pues subió una historia de Instagram que estaba restringida a la lista ‘Mejores amigos’, pero una de las personas a las que Lola ha habilitado el acceso a esos contenido exclusivos ha hecho público el contenido.

En esa stories puede verse a Lola posando con un chico. “Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tu y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor”, escribía Lola sobreimpreso en la foto. Y añadía: “6 meses a tu lado”.

El nuevo novio de Lola es al parecer Iván Rubio, un futbolista del CF Benidorm, ciudad en la que vive, muy lejos de León, la ciudad de Lola.