Lo que se dejó Rajoy en Moncloa, y otras exclusivas, en ‘El Hormiguero’

Mucho más relajado y con un tono distendido, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha pasado este martes por ‘El Hormiguero’, donde no sólo ha hablado de su libro de memorias, “Una España mejor” —del que hay disponible un audiolibro que ha tardado en grabar 22 horas—, sino que, ha respondido a las preguntas de Pablo Motos y hasta se ha ido de cañas con el presentador, en una circunstancia insólita en el programa.

Y entre pregunta y pregunta, Rajoy ha dejado alguna que otra exclusiva. Como que escribió su libro él mismo y a mano, lo que le ha permitido guardar el manuscrito “por si las moscas”, con el tinte previsor que le caracteriza.

Además de confesar entre risas y chascarrillos, que todavía tiene en Moncloa una bicicleta estática que no sabía dónde colocar.

Pero no ha quedado ahí la cosa. Motos ha querido saber más sobre el día de la moción de censura y la famosa comida. De ahí que el presentador le haya preguntado si tomaron chupitos, lo que no era nada previsible fue la respuesta del expresidente: “Pues francamente, no me acuerdo Pablo”. “Es una exclusiva la que acabo de dar”, ha añadido Rajoy.

Anécdotas y curiosidades aparte, el expresidente no ha dudado en señalar las incongruencias de Pedro Sánchez al dar la clave de la formación de Gobierno a las fuerzas independentistas y lo ha calificado como “una mala noticia para España”. Además de desvelar que echa de menos a Rubalcaba o que el presidente en funciones nunca le ha llamado para pedirle consejo