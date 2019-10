Leticia Sabater es uno de los rostros más conocidos de televisión y de los escenarios de todo el país. Con su carácter tan empático con todo el mundo que la sigue y la persigue desde sus inicios, no ha dejado de trabajar en toda su trayectoria para seguir estando donde está, en el foco mediático. Ahora, ha sorprendido escribiendo una novela de ficción. Adaptarse a los tiempos o morir, probablemente sea uno de los lemas de la protagonista, ya que siempre ha hecho todo lo posible para llegar a su público, lo que más le importa.

La novela la escribió en 2008 pero, por aquel entonces, Leticia Sabater se encontró con varias trabas por parte de las editoriales, que entendían que era una historia muy arriesgada de publicar en esos momentos. Finalmente, Ediciones Hidroavión ha apostado por ella.

Leticia Sabater ha querido contar la historia de Lety, la protagonista de su novela. Lejos de ser una novela autobiográfica, la artista quiere dejar claro que en absoluto ella ha tenido la vida que la protagonista de su historia: “Quiero dejar claro que no es autobiográfica. Por supuesto que hay sentimientos y vivencias que he tenido en mi vida. No es para nada mi vida pero sin embargo hay ciertos tintes autobiográficos por ejemplo la parte en la que a ella le insultan en el orfanato. Yo me he sentido así”.

“Los fans durante toda mi vida me han enviado miles de cartas, me contaban lo mal que lo había pasado y fue cuando me di cuenta que yo no había sido la única que lo había pasado mal en el colegio” y es que Leticia Sabater se ha basado en las miles de historias que le llegaban al correo de sus fieles seguidores para escribir esta historia. Lo cierto es que la artista reconoce que no lo ha pasado nada bien en la infancia, muchos han sido los que la discriminaban y se reían de ella. “¿Sabes qué? Con el paso del tiempo me he dado cuenta que gracias a haber vivido eso, soy más fuerte” dice la cantante.