Laura Matamoros desvela el estado de su padre tras contagiarse de la covid

Hace unas horas conocíamos que Kiko Matamoros había sido contagiado de la covid por haber estado en contacto directo con dos amigos suyos que habían dado positivo también. Marta López, su pareja actual, confesaba a través de su red social de Instagram cómo se encontraba el colaborador de televisión y aseguraba que estaban los dos en cuarentena y en perfecto estado en su hogar.

En esta ocasión, nos hemos encontrado a Laura Matamoros y la hemos preguntado por cómo está su padre en estos momentos y nos ha asegurado que: “Ha sido un susto, pero bueno, mientras esté bien...”. Parca en palabras, la hija de Kiko no ha querido decirnos nada más, de hecho no nos ha confesado si estaba fuera de peligro o no, pero por las palabras que la influencer nos ha regalado entendemos que de momento está perfectamente.

Una noticia que hacía saltar las alarmas de qué le ocurría al colaborador en estos momentos tan necesarios en televisión para opinar sobre el documental de Rocío Carrasco, ya que él siempre ha sido muy amigo de Antonio David y no sabemos si habrá cambiado de opinión. Independientemente del juicio que haga ahora el colaborador, le deseamos una pronta recuperación y una feliz cuarentena al lado de su chica.