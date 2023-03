Laura Escanes se sincera sobre su relación con Risto: “Llegó un momento que no nos hacíamos felices”

Nuevo episodio del podcast de Laura Escanes, ‘Entre el cielo y las nubes’, que en esta ocasión ha recibido a Jorge Lorenzo. Íntimos amigos desde que coincidieron en ‘El Desafío’, la influencer se ha sincerado con el cinco veces campeón del mundo de motociclismo y, como pocas veces la hemos visto, ha hablado a corazón abierto sobre su ruptura con Risto Mejide.

Como cada martes, la catalana ha pedido a su invitado que se moje y cuente sus ‘hot takes’, y el piloto ha comenzado contando el suyo: “Me enamoré por primera vez a los 17 y duró un año y medio y dije: ‘Con mi estilo de vida, las carreras... quiero disfrutar de todo y hasta que me retire no creo que me vuelva a enamorar, y en 2015 me volví a enamorar”.

Laura, por su parte, ha confesado entre risas que “siempre decía: ‘¡Ni de coña voy a subir en una moto con alguien!’ porque me daba miedo y de repente apareció un chico y me subí”; y, tras la apreciación de su amigo de lo que puede hacer el amor o la pasión, la instagrammer ha asegurado que aunque “al principio en una relación es todo pasión, luego se va y luego vuelve, porque veo a parejas de 60 años y los veo enamoradísimos”.

Y metidos en materia, y después de revelar qué pensaron el uno del otro cuando se conocieron en ‘El Desafío’ - Jorge ha revelado que pensó que era una “pija” y un poco “superficial” - la influencer ha echado la vista atrás para hablar de sus inicios con Risto, cuando ella tenía tan solo 19 años: “Cuando empecé con mi expareja, yo estaba estudiando y trabajaba muy poquito y de repente íbamos a restaurantes que yo no me podía permitir y le decía: ‘Mira, prefiero que estemos en casa y pidamos algo, porque yo no puedo pagar ese restaurante’, y él me dijo algo, que yo ahora en mi situación actual en la que económicamente me va bien, lo entiendo y era: ‘Es que Laura, si ahora tú no puedes, yo te estoy invitando porque me apetece, y sé que si tú en un momento puedes lo vas a hacer por mí. Lo compartimos juntos y vivimos esta experiencia juntos’”, ha desvelado.

Y ha sido después de preguntarle al expiloto si se ve enamorado de nuevo y formando una familia, y si cree en el amor para toda la vida, cuando Laura se ha abierto en canal y se ha sincerado sobre su separación del presentador el pasado mes de septiembre después de 7 años juntos y una hija de tres, Roma, en común.

“Yo antes creía en el amor para toda la vida y quería estar toda mi vida con él. Si he decidido casarme y tener una hija con alguien es porque, para mí, era para toda la vida” ha revelado, reconociendo que “cada vez creo menos”. “Digo: ‘Si no ha podido ser y hemos tenido una hija... Creo que se me hace bola’. Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices” ha añadido, dejando entrever uno de los motivos que podrían haber propiciado su ruptura: “La diferencia de edad no es un problema si tenéis el mismo momento vital”.

Sin embargo, y a pesar de la cercanía y la complicidad que destila con su amigo Jorge Lorenzo, ni una palabra sobre la persona que le ha devuelto la ilusión en el amor, el cantante Álvaro de Luna, al que conoció poco antes de anunciar su separación de Risto y con el que, seis meses después, vive uno de los mejores momentos de su vida.