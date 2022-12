Laura Escanes, bisexual: “Me atraen las mujeres”

Laura Escanes ha sorprendido a propios y extraños con unas declaraciones donde ha dejado patente que es bisexual. Después de estar en boca de todos por su separación Risto Mejide tras siete años de relación y sus romances con el ‘youtuber’ Míster Jägger y el cantante Álvaro de Luna.

En un nuevo capítulo de su podcast, ‘Entre el cielo y las nubes’, Laura Escanes ha charlado con Lola Índigo sobre sexualidad y ha confesado: “Me atraen las chicas, pero no podría tener una relación amorosa con una porque no me imagino de parejita con una mujer”.