Las últimas palabras de Lara Álvarez antes de volar a ‘Supervivientes 2022’

Lara Álvarez se dejaba a ver este miércoles en el aeropuerto de Madrid para coger el vuelo hasta Honduras y comenzar por fin la aventura más deseada por los espectadores: ‘Supervivientes 2022’. La presentadora se mostraba de lo más ilusionada y además, hablaba con la prensa sobre lo difícil que ha sido este año despedirse de sus seres queridos.

Le preguntamos por la gran maleta que tiene y nos asegura que: “También te digo que lo que ocupa son las esterillas, las cosas de deporte. Los biquinis los lleva todos Susana, que es la estilista, y yo más bien llevo chanclas, pantalones cortos...Lo de siempre” y añade que: “No, la guitarra hoy, no, la guitarra la he dejado en casa, tranquila. A la vuelta ya tocaré la guitarra. ¿Habéis visto a los concursantes?”.

En cuanto al momento de la despedida, Lara Álvarez nos asegura que: “Eso es muy difícil y complicado, siempre. Esa es la peor parte” y nos desvela que este año ha sido especialmente difícil: “Por todo Por Choco, por supuesto Va a estar siempre con nosotros, y han sido 12 años del amor más puro que yo he conocido en mi vida y lo bueno es que se fue tranquilo y bien. Lo más duro es la despedida porque yo creo que a medida que uno cumple años también valora el tiempo de calidad, y para mí el tiempo de calidad es con la familia. Dentro que de Supervivientes es una experiencia única, el tiempo con mi familia también. Yo soy muy familiar, soy muy de mis padres y de mi hermano, de mi pitufa”.

Tras las informaciones publicadas sobre su supuesto romance con Davide, Lara no confirma si coincidirá con él: “Sí dicen tantas cosas que tú no sepas. Al final hay que escuchar tantas tonterías. Es que como se entre a afirmar o a desmentir lo que se dice, no paras. Lo que estoy es muy contenta de que hayáis venido y muy agradecida porque todos los años estáis y si no fuera así os echaría en falta”.

Tampoco se quiere mojar sobre su concursante favorito, eso sí, asegura que Nacho Palau promete: “Pues la verdad es que es un perfil que hemos escuchado pero no hemos visto. Pero a veces te sorprendes. A veces tiene una expectativas y te llevas no voy a decirte una decepción, pero es lo que tienes en la cabeza, y luego es el gran desconocido que no esperas nada, ese de repente puede ser el ganador, que nos pasa muchos años”.