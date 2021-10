Las revelaciones más íntimas de Olga Moreno sobre su matrimonio

Conocedor del momento que está viviendo la familia Pantoja, Alejandro Albalá prefiere ser discreto con la vida familiar de la que fuera su pareja, Isa Pantoja, con la que no tiene ningún tipo de relación. A pesar de todo, Alejandro cree que en la última intervención de su ex en ‘Sábado Deluxe’ demostró que es la única de la familia que ha madurado. “No me lo esperaba, creo que el hermano está un poco perdido y ella habló muy bien, me sorprendió, ahora mismo es la más coherente”. Tras haber vivido muchos años cerca de la familia Pantoja, Alejandro sentencia que nada es lo que parece: “Al final es una relación que todos sabemos, yo sé que por delante alardean de una cosa que luego por detrás no tiene nada que ver”.

Aún dolido con Anabel Pantoja por no invitarle a su boda con Omar Sánchez, Alejandro insiste en que esto estuvo muy feo por su parte: “A Omar lo quiero muchísimo y al final me alegro por él, que esté feliz. Con Anabel sigo enfadado, mal, muy mal. Anabel, mal. Ella lo sabe, muy mal”.

Como concursante de ‘Supervivientes’, Albalá también habló sobre la que ha sido la noticia de la semana, la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. “Cuando estábamos en ‘Supervivientes’ ella me hablaba muy bien de la relación, pero cuando haya visto las declaraciones de Rocío Carrasco... ella decía que ‘Supervivientes’ le había cambiado la mente. Ella hablaba con el corazón en la mano, pienso que Olga es una buena mujer, me llevo muy bien con ella y a mí no me ha fallado, creo que ella lo decía totalmente sentido”.