Las polémicas declaraciones de Iker Casillas: “Van a hablar más mujeres”

La separación de Iker Casillas y Sara Carbonero fue una de las noticias de las celebrities la semana pasada y, cómo no, en Sálvame, trataron el tema en profundidad. Por eso, sacaron a la luz la entrevista prohibida que Gustavo González hizo al ex madridista hace casi un año cuando comenzaban los rumores de separación.

En ella el deportista hablaba de que el infarto que sufrió le hizo cambiar su perspectiva de las cosas: “Estas cosas en la vida te marcan, lo que te hacen es ser un poco más egoísta”. Sobre la posible separación afirmaba que “mañana no sé qué va a pasar. A lo mejor en dos años nos separamos y me dices que yo te he dicho que no, ya, pero es dentro de dos años, no ahora, ¿sabes? Hay más cosas detrás, no solo la imagen de Instagram, como digo yo”.

Eso sí, aseguraba que “yo el día que me separe, igual que cuando me han pasado las cosas, he de decirlo. De hecho, mañana voy a sacar un comunicado diciendo que me retiro del fútbol. Lo voy a decir yo, no me tiene que decir nadie nada”. “¿Separarme? Pues no lo sé, igual no me separo o sí”, añadía.

No obstante, Belén Esteban aseguraba tener algunas informaciones: “Sara no es tonta, creo que en estas semanas no va a haber una persona, va a haber varias mujeres que van a salir o van a mandar mensajitos indirectamente y acabarán hablando, estoy completamente segura”.