Las parejas de Mario Casas, una lista de rodaje

Gracias a sus continuos trabajos cinematográficos, Mario Casas se ha convertido en uno de los actores más codiciados de nuestro país, tanto es así que el joven consiguió el Goya a Mejor Actor Protagonista gracias a su papel en ‘No Matarás’. Si a nivel profesional el actor no para de cosechar éxitos, a nivel personal también disfruta de una etapa muy dulce en su vida en la que está exprimiendo al máximo su soltería.

Aunque a lo largo de su vida muchas de las mujeres más deseadas de nuestro país han logrado conquistar el corazón del actor, lo cierto es que aún no ha llegado la mujer definitiva perfecta para él.

Si bien es cierto que Mario Casas y Blanca Suárez formaban una pareja idílica, ambos actores decidieron seguir con sus caminos por separado después de más de dos años de relación que terminó desgastándose por sus respectivas agendas profesionales.

Berta Vázquez, actriz y compañera de Mario Casas durante el rodaje de ‘Palmeras en la Nieve’ también pasó a ser algo más que amiga del actor tras compartir muchos meses de trabajo y esfuerzo.

Aunque en sus inicios como actor Mario a Mario también se le relacionó con algunas de las actrices más codiciadas de nuestro país como es el caso de Amaia Salamanca o Clara Lago, no fue hasta el rodaje de ‘A tres metros sobre el cielo’ cuando Mario y María Valverde comenzaron una relación que no terminó del todo bien después de cuatro años de amor. “Mario es alguien a quien quise mucho. Pero ahora tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él”, aseguraba la actriz tras la ruptura en una entrevista.

Disfrutando al máximo del verano, la última mujer que ocupó el corazón de Mario Casas también fue una actriz, la belga Déborah François. Fue durante el rodaje de la película ‘El practicante’ cuando se conocieron y desde entonces los rumores de rupturas y reconciliaciones entre ellos no han parado de sucederse.