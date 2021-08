Las palabras de Chelo García Cortés que no harán ninguna gracia a Isabel Pantoja

Su amistad traspasó fronteras, pero en la actualidad la relación entre Isabel Pantoja y Chelo García Cortés pasa por sus horas más bajas. Con motivo de la reaparición en los escenarios de la cantante, la colaboradora televisiva no ha dudado en romper una lanza a favor de la que otrora fuera su alma gemela, pero dándole una de cal y otra de arena.

Por un momento Chelo ha retomado con fuerza el apodo de ‘Chelordomo’, que sus compañeros le acuñaron tras su paso por ‘Supervivientes’ por el papel que desempeñó junto a Isabel Pantoja rindiéndole pleitesía en durante el tiempo que compartieron isla en Honduras. “Lo que yo conozco de ella es que siempre se ha crecido ante las adversidades, yo la he visto en conciertos muy complicados años atrás y la verdad es que a pesar de los nervios y de todo, ella se crece, Isabel Pantoja es una gran artista y su público cuando ella se sube al escenario la encuentra y la tiene” comentó Chelo tras el esperado concierto que ofreció la tonadillera.

Respecto a los menajes que la cantante ha lanzado encriptados en las letras de sus canciones, Chelo no se considera una de las destinatarias “hace tiempo que mi relación con Isabel no es una relación de amistad, hubo un impasse en Supervivientes y nos encontramos allí, todo fue muy bien, a la vuelta todo finalizó. Yo no me doy por aludida, cuando he visto la foto a mí me da rabia que no esté Luis ya tampoco, que no esté Raquel bollo, pero cada uno es libre de elegir y ella es libre de tener a su lado a quien quiera como yo tengo a mi lado a quién quiero”

Hasta aquí todo bien para Isabel, pero la periodista no ha querido dejarse en el tintero una defensa férrea a Irene Rosales. “Para mí Irene es una mujer imprescindible en la vida de kiko, su papel no ha sido fácil, lo ha ayudado siempre, es el soporte de kiko y me parecería una injusticia si realmente Isabel se refería a ella porque yo no he conocido una pareja de kiko como irene rosales y suerte que Kiko Rivera tiene a su lado a Irene”. Sin duda unas palabras que no gustarán a Isabel, ya que Irene ha sido señalada como la responsable del conflicto que vive la cantante con su hijo, Kiko Rivera.